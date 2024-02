Trump nennt sich einen Dissidenten

Trump dringt auf Vorentscheidung in South Carolina

13.32 Uhr: Im Ringen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner will Donald Trump am Wochenende Tatsachen schaffen. Der Ex-Präsident zieht am Samstag im Bundesstaat South Carolina als haushoher Favorit in die nächste parteiinterne Vorwahl gegen seine einzige verbliebene Rivalin Nikki Haley. Die gibt sich trotz eines frappierenden Rückstands in Meinungsumfragen von zum Teil 30 Prozentpunkten kämpferisch.

Ihr Wahlkampfstab hat angekündigt, dass die 52-Jährige mindestens bis zum sogenannten Super Tuesday Anfang März im Rennen bleibt. An dem Tag wird in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten gleichzeitig darüber abgestimmt, wen die Republikaner im November in die eigentliche Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Joe Biden schicken, der bei den Demokraten als Kandidat praktisch konkurrenzlos ist.

South Carolina ist Schauplatz der dritten großen Abstimmungsetappe im Rennen um die Kandidatur der Republikaner. In Iowa und New Hampshire hat Trump bereits triumphiert.

Trump-Anhänger spielen auf Messe den Sturm aufs Kapitol nach

7.01 Uhr: Auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) der Republikaner geraten Trumps Anhänger in Kritik. Sie stellten einen Flipper-Automaten auf, der im Stil des Ansturms aufs Kapitol am 6. Januar 2021 designet ist. Ihnen wird vorgeworfen, mit dieser Aktion "die konservative Bewegung zu zerstören" und die Unruhen auf dem Capitol Hill in Washington DC im Jahr 2021 zu verharmlosen, berichtet "The Hill".

Um die Spielenden zu motivieren, spielt der Automat mehrere Phrasen ab. Dazu gehören bekannte Sprüche von Trump und seinen Anhängern, wie "stop the steal" (zu Deutsch: "stoppt den Diebstahl"), "fake news" ("Falschnachrichten") und "political prisoners" ("politische Gefangene"). Wenn bestimmte Punktzahlen erreicht werden, werden Clips vom Aufstand und Audioclips von Donald Trump abgespielt.

Dokumenten-Prozess: Trump beantragt die Abweisung der Anschuldigungen

5.10 Uhr: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag einen Bundesrichter gebeten, die Anklage wegen seines Umgangs mit Geheimdokumenten abzuweisen. Der Prozess soll im Mai beginnen, Trump hatte einen Aufschub beantragt. Die US-Bezirksrichterin Aileen Cannon hat für den 1. März eine Anhörung über den Zeitpunkt des Prozesses angesetzt.