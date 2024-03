Newsblog zur US-Wahl Senatorin Kyrsten Sinema tritt nicht erneut zur Wahl an Von dpa , Reuters , das , cc , lim , aj , bm , wan Aktualisiert am 05.03.2024 - 21:41 Uhr Lesedauer: 32 Min. US-Senatorin Krysten Sinema will nicht erneut in Arizona antreten. (Quelle: Alexander Drago/Reuters) News folgen

Donald Trump gewinnt auch die Vorwahl in North Dakota. Deutsche Ökonomen fürchten im Fall seiner Wiederwahl hohe Kosten für die Wirtschaft. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

US-Senatorin Sinema tritt nicht erneut in Arizona an

21.22 Uhr: Die parteiunabhängige Senatorin in Arizona, Kyrsten Sinema, wird nicht erneut als Senatorin zur Wahl antreten. Das kündigt die 47-Jährige in einem Video auf der Onlineplattform X an. "Ich liebe Arizona und ich bin so stolz auf das, was wir erreicht haben", sagt sie. Ende des Jahres wird sie den Senat verlassen.

Sinema gewann ihren Sitz 2018 als Demokratin. Im Dezember 2022 kündigte sie an, aus der Partei auszutreten. Wer ihren Platz einnimmt, wird mit Spannung beobachtet, denn Sinema war die erste demokratische Senatorin in Arizona seit 1994.

Bei den Demokraten war sie umstritten. Zwar stimmte sie zu Beginn linksliberal ab, rückte dann aber zunehmend nach rechts und stimmte mit am häufigsten aus ihrer Fraktion für Vorschläge des damaligen Präsidenten Donald Trump. Sie verhinderte 2020 beispielsweise Gesetzespläne für einen Mindestlohn.

Popstar Taylor Swift ruft Fans zur Wahl auf

17.15 Uhr: Die erfolgreiche Popsängerin Taylor Swift ruft ihre Fans am Super Tuesday über das soziale Onlinenetzwerk Instagram zum Wählen auf und heizt Diskussionen um ihre politische Positionierung weiter an. Sie schreibt: "Ich möchte euch daran erinnern, dass ihr die Leute wählen solltet, die euch am besten vertreten. Falls ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr heute wählen gehen."

Normalerweise hält sich Swift mit politischen Äußerungen zurück, nun könnte sie sich aber in der US-Wahl 2024 erstmals indirekt positioniert haben. Sie teilte zu ihrem Aufruf den Link "vote.org". Auf der Internetseite befinden sich Informationen zur Wahl und Wahllokalen – und ein Spendenhinweis über Actblue: eine Fundraisingplattform der Demokraten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Swift zum Wählen aufruft. Schon in der Vergangenheit konnte sie so die Wahlbeteiligung erhöhen. Direkt positioniert hat sie sich dabei aber nur selten. Zuletzt forderte sie ihre Fans im Jahr 2018 dazu auf, bei der Wahl in Tennessee für die Demokraten zu stimmen. In rechten Kreisen kamen zudem Verschwörungstheorien über Swift auf, weil sie sich vor der Präsidentenwahl 2020 hinter Biden gestellt und seitdem ihre Fans wiederholt dazu aufgefordert hatte, wählen zu gehen.

Super Tuesday: Vorwahlen in 15 Bundesstaaten

6.01 Uhr: In den USA stimmen die Wähler am Dienstag in 15 Staaten in Vorwahlen über die Kandidaten der Demokraten und Republikaner für die Präsidentenwahl im November ab. Hier lesen Sie einen Kommentar unseres USA-Korrespondenten Bastian Brauns zum sogenannten Super Tuesday.

Bei Vorwahlen in 15 US-Bundesstaaten stimmen die Wählerinnen und Wähler am Dienstag über die Präsidentschaftskandidaten der Demokraten und Republikaner ab. Abgestimmt wird unter anderem in den bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Kalifornien und Texas.