Rückschlag für Haley: Unterstützernetzwerk zieht sich zurück

Nach Haleys Vorwahl-Niederlage in ihrem Heimatbundesstaat South Carolina kündigte das einflussreiche und finanzstarke Netzwerk des konservativen Milliardärs Charles Koch am Sonntag an, die 52-jährige Präsidentschaftsbewerberin nicht länger aktiv zu unterstützen.

Der politische Arm des Netzwerks, die Organisation Americans for Prosperity Action (Amerikaner für Wohlstand), erklärte, zwar weiterhin hinter Haley zu stehen; sie sei "die beste Kandidatin". "Aber angesichts der Herausforderungen in den nächsten Vorwahl-Bundesstaaten glauben wir nicht, dass eine Gruppe von außen einen Unterschied ausmachen kann, um ihren Weg zu einem Sieg zu verbreitern."

Vorwahl: Haley in eigenem Bundesstaat geschlagen

1.30 Uhr: Bei der Vorwahl der Republikaner in South Carolina ist die ehemalige Gouverneurin des Bundesstaates, Nikki Haley, von ihrem politischen Gegner Donald Trump geschlagen worden. Nach ersten Hochrechnungen holte sich Trump eine satte Mehrheit von fast 60 Prozent. Lesen Sie hier mehr über den Ausgang der Vorwahl in South Carolina .

Trump: Ich bin ein Dissident

0.12 Uhr: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich bei einer Wahlkampfveranstaltung als politisch Verfolgter bezeichnet. "Ich stehe heute vor Ihnen nicht nur als Ihr ehemaliger und hoffentlich zukünftiger Präsident, sondern auch als stolzer politischer Dissident. Ich bin ein Dissident", sagte er nach Angaben des britischen "The Guardian". Er bezeichnete den Amtsinhaber Joe Biden als "Feind der Demokratie". Der Bewerber um die republikanische Präsidentschaftskandidatur behauptet immer wieder wahrheitswidrig, politisch verfolgt zu werden. Tatsächlich gibt es Zivil- und Strafprozesse gegen ihn. Zuletzt wurde er wegen Betrugs zu einer Strafe in Höhe von 350 Millionen Dollar verurteilt.

Trump spricht sich für künstliche Befruchtung aus

2.34 Uhr: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump unterstützt den Zugang für Frauen zur In-vitro-Fertilisation (IVF). Er reagierte nach Angaben des US-Senders CNN damit auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofs von Alabama und forderte die Gesetzgeber von Alabama auf, "schnell zu handeln, um eine sofortige Lösung zu finden". Das Gericht hatte festgestellt, dass eingefrorene Embryonen rechtlich als Kinder zu bewerten sind. Sie zu zerstören, käme einer Tötung gleich. Mit seinen Äußerungen reiht sich Trump in eine Reihe von Republikanern ein, die sich von der Feststellung des Gerichts von Alabama distanzieren. Das Urteil hat in der republikanischen Partei für Aufsehen gesorgt, weil es hier viele Abtreibungsgegner gibt, die Gerichtsmeinung ihnen aber zu weit geht.

Gericht verweigert Trump Aufschub bei Millionen-Zahlung

23.05 Uhr: Ein New Yorker Gericht hat Donald Trump wegen Betrugs zu einer Strafzahlung von 454 Millionen Dollar aufgefordert. Damit konterten die Richter am Freitag einen geplanten einmonatigen Aufschub der Anwälte des führenden republikanischen US-Präsidentschaftsbewerbers. "Sie haben den Aufschub versäumt zu erklären, geschweige denn zu rechtfertigen", schrieb Richter Arthur Engoron am Vortag als Begründung in einer E-Mail an Trumps Anwalt Clifford Robert.