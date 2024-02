Was Schlafstörungen verursacht – und was hilft

Ex-US-Präsident Donald Trump hat sich zum Tod von Alexey Nawalny geäußert.

Donald Trump lässt eine Frist für einen Einspruch in einem Gerichtsverfahren gegen ihn verstreichen. Seine Anwälte äußern sich danach. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Bericht: Trump verpasst Einspruchsfrist gegen Prozess

3.53 Uhr: Einem Medienbericht zufolge soll der ehemalige US-Präsident Donald Trump eine Einspruchsfrist in einem gegen ihn laufenden Gerichtsverfahren nicht wahrgenommen haben. In dem Verfahren geht es um seine mutmaßliche Beteiligung an dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021.

Wie der Sender "NBC" berichtet, sollen Trumps Anwälte die Frist zur Berufung, die am Donnerstag, 15. Februar endete, nicht genutzt haben, um ihren Einspruch geltend zu machen. Dieser hätte bewirkt, dass das Zivilverfahren an den Obersten Gerichtshof der USA verwiesen worden wäre. Trump hatte in dem Verfahren auf seine Immunität verwiesen, die ihn nach seiner Meinung vor einer Anklage schütze.

Gleichwohl teilte das Berufungsgericht mit, dass Trump noch weitere Möglichkeiten zum Einspruch in dem Verfahren in drei Fällen habe. Dabei geht es um Anklagen, die von Polizeibeamten und von Mitgliedern des US-Kongresses eingebracht worden waren.

"Präsident Trump wird weiter für seine präsidentielle Immunität kämpfen", sagte Steven Cheung, ein Mitglied von Trumps Verteidigerteam.

Dienstag, 20. Februar, 2024

Russischer CEO ersteigert signierte Turnschuhe von Trump

11.41 Uhr: Erst digitale Sammelkarten oder teure Fotobücher – nun Turnschuhe: Der frühere US-Präsident Donald Trump hat goldfarbene Sneaker beworben. Die knöchelhohen Turnschuhe mit einer US-amerikanischen Flagge und dem Buchstaben T für Trump sollen 399 US-Dollar, das sind umgerechnet rund 370 Euro, kosten und heißen "Niemals aufgeben". Ein russischer Unternehmer hat nun ein signiertes, deutlich teureres Paar gekauft. Um wen es sich handelt und wie viel er ausgegeben hat, lesen Sie hier.

"Putin-Flügel" der Republikaner? Kritik an Trumps Schweigen zum Nawalny-Tod

2 Uhr: Die republikanische Politikerin Liz Cheney hat im US-Sender CNN vor einem 'Putin-Flügel' in ihrer Partei gewarnt. "Wir müssen das Ausmaß ernst nehmen, in dem wir jetzt einen Putin-Flügel in der Republikanischen Partei haben", sagte die ehemalige Abgeordnete von Wyoming. "Ich glaube, dass es in diesem Wahlzyklus darum geht, sicherzustellen, dass der Putin-Flügel der Republikanischen Partei nicht den Westflügel des Weißen Hauses übernimmt". Die ehemalige republikanische Abgeordnete Cheney ist schon seit langem eine lautstarke Kritikerin des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Ihre aktuellen Äußerungen bezogen sich darauf, dass Trump sich bislang nicht zum Tod des prominenten russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny geäußert hat.

Auch die republikanische US-Präsidentschaftsbewerberin Nikki Haley kritisierte ihren parteiinternen Rivalen wegen dessen fehlender Reaktion auf den Tod von Nawalny. "Entweder ist er auf Putins Seite und findet es cool, dass Putin einen seiner politischen Gegner ermordet hat, oder er hält es einfach für nicht so wichtig", sagte Haley dem Fernsehsender ABC. Beides wäre "besorgniserregend" und problematisch, betonte die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen.

Nawalny, ein prominenter Widersacher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, war am Freitag in einem Straflager am Polarkreis im Alter von 47 Jahren plötzlich gestorben. Mittlerweile sind irritierende Details zu den Minuten seines Todes bekannt geworden. Zahlreiche westliche Politiker machen die russische Führung und Putin selbst für den Tod des Regimekritikers verantwortlich, darunter US-Präsident Joe Biden. Ex-Präsident Trump dagegen verlor bei mehreren öffentlichen Auftritten seit Freitag kein Wort zum Tod Nawalnys.