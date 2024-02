Videotranskript lesen

Nur einen Tag nachdem er in einem Betrugsprozess zu einer Strafe von mehr als 330 Millionen Euro verurteilt worden war, stand Donald Trump bereits wieder strahlend auf einer Bühne. Bei einer Sneaker-Messe in Philadelphia stellte Trump sein eigenes Modell vor: knöchelhoch und ganz in Gold. Im Publikum vor der Bühne waren offenbar nicht alle begeistert von Trumps neuen Schuhen.



“Wow. Das sind viele Emotionen. Da sind viele Emotionen hier im Raum. Danke. Danke.”



Ob sich die Buh-Rufe gegen Trump selbst oder seine Schuhe richteten, ließ sich nicht eindeutig feststellen. Rund 370 Euro soll ein Paar der goldenen Sneaker kosten. Donald Trump sprach von einem Herzensprojekt.



“Wisst ihr: Ich wollte das schon seit einer ganzen Weile machen. Ich arbeite mit ein paar außergewöhnlichen Menschen zusammen, die das hier entworfen haben. Über so etwas spreche ich schon seit 12 oder 13 Jahren. Ich glaube, es wird ein großer Erfolg.”



Das erste Paar der goldenen Schuhe wurde signiert und anschließend versteigert. Dieser Mann soll es nach eigenen Angaben für mehr als 8.300 Euro erstanden haben.



Donald Trump hat in den vergangenen Monaten verschiedene Produkte auf den Markt gebracht, unter anderem Sammelkarten und Parfüm. Sollte die 330-Millionen-Euro-Strafe aus dem Betrugsprozess rechtskräftig werden, dürfte er das Geld dringend brauchen.