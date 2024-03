Erste Schritte zu Beschlagnahmung von Trump-Anwesen

Reifen selber wechseln: So geht's

Mann verzweifelt an Apple-Produkt

Bayern will wohl mit Torwart verlängern

Staatsanwaltschaft macht Eingabe zur Beschlagnahme von Trump-Vermögen. Joe Biden legt bei Spenden weiter zu. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Kampf um die Kandidatur US-Wahlen 2024 Republikaner Demokraten Stand: Trump : Haley : Trump

Haley

Staatsanwaltschaft informiert über mögliche Beschlagnahmungen von Trump-Anwesen

3.10 Uhr: Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft hat in Westchester County, wo sich das als Seven Springs bekannte Golfressort des ehemaligen Präsidenten Donald Trump befindet, erste Eingaben gemacht, um es beschlagnahmen zu können. Entsprechende Dokumente wurden am 6. März beim Bezirksamt von Westchester County eingereicht, wie aus öffentlichen Unterlagen hervorgeht.

Sie stehen im Zusammenhang mit einer dreistelligen Millionensumme, die Trump nach einem Urteil hinterlegen muss. Er war in einem Betrugsprozess zu einer Strafzahlung von mehr als 350 Millionen Dollar verurteilt worden – umgerechnet etwa 325 Millionen Euro. Trump legte Berufung ein, muss aber die Strafsumme bei Gericht hinterlegen, was ihm offenbar schwer fällt.

Kurz vor Ablauf der Frist: Kongress legt Haushaltsentwurf vor

0.10 Uhr: Einen Tag vor Ablauf der Abstimmungsfrist zur Vermeidung eines "Shutdowns" in den USA hat der US-Kongress am Donnerstag einen zwischen Demokraten und Republikanern ausgehandelten Haushaltskompromiss in Höhe von 1,2 Billionen Dollar (rund 1,1 Billionen Euro) veröffentlicht.

Der mehr als tausend Seiten umfassende Entwurf betrifft die Mittel für das Außen-, Verteidigungs-, Finanz-, Arbeits- und Gesundheitsministerium, sowie das Ministerium für Innere Sicherheit und den Kongress - und damit den größten und umstrittensten Teil der Bundesfinanzierung. Die Frist für die Abstimmung läuft am Freitagnacht um Mitternacht ab.

Biden überflügelt Trump bei Spenden

16.28 Uhr: Das Wahlkampfteam von US-Präsident Joe Biden hat im Februar den Vorsprung bei der Mittelbeschaffung weiter ausbauen können und plant, eine Flut von Anzeigen gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu schalten. Das meldet der US-Sender NBCnews. Auf das Wahlkampfkonto kamen demnach im Februar offiziell 21 Millionen Dollar hinzu, wie aus dem Bericht hervorgeht, der am späten Mittwoch bei der Bundeswahlkommission eingereicht wurde.

Schlechter sieht es dagegen bei seinem Konkurrenten Donald Trump aus: Nach einem Bericht des Nachrichtensenders CNN hat Trumps Wahlkampfteam im Februar 10,9 Millionen Dollar an Spenden eingesammelt. Auch bei den Parteien tut sich eine Lücke auf: Bidens Demokraten sammelten im Februar über 16 Millionen Dollar an Spenden, Trumps Republikaner fast elf Millionen.

Insgesamt befinden sich dem Bericht nach 71 Millionen Dollar in Bidens Kasse. Damit verfügten die Kampagne und das Democratic National Committee Ende Februar zusammen über 97,5 Millionen Dollar an Barmitteln, mehr als das Doppelte der 44,8 Millionen Dollar, die Trumps Kampagne und das Republican National Committee auf der Bank hatten. In diesen Summen sind die gemeinsamen Fundraising-Ausschüsse beider Seiten nicht enthalten.

"Schuldig der Vergewaltigung": Trump klagt gegen Journalisten

12.28 Uhr: Donald Trump klagt gegen den TV-Sender ABC News und den Journalisten George Stephanopoulos. Der Moderator hatte während seiner Sendung am 1. März mehrfach erwähnt, Trump sei vor einem Gericht in New York der Vergewaltigung schuldig befunden worden.