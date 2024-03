Eine prominente Kritikerin von Ex-Präsident Donald Trump schließt einen Austritt aus der republikanischen Partei nicht öffentlich aus. "Ich bedaure, dass unsere Partei anscheinend zu einer Partei von Donald Trump wird", sagte die 66 Jahre alte Senatorin Lisa Murkowski aus dem US-Bundesstaat Alaska. "Ich wünschte, wir Republikaner hätten einen Nominierten, hinter den ich mich stellen kann. Ich kann mich sicherlich nicht hinter Donald Trump stellen", so Murkowski.

Auf die Frage eines CNN-Journalisten, ob sie sich als "Independent" – also parteiunabhängige Politikerin – sehe, antwortete Murkowski: "Oh, ich denke, ich bin sehr unabhängig denkend". Weiter wollte sie sich aber nicht äußern: "Ich steuere durch einige sehr interessante politische Zeiten. Belassen wir es einfach dabei", so Murkowski.