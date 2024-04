Eine Reihe von republikanischen Politikern nahmen den Post zum Anlass, um gegen Biden zu wettern. So postete Mike Johnson, Sprecher der Republikaner im Abgeordnetenhaus, Biden habe das "zentrale Element des Osterfestes betrogen", indem er den Ostersonntag zum "Trans-Tag" gemacht habe.

Allerdings hat Biden auf den Kalender keinen Einfluss: Der Tag der Trans-Sichtbarkeit liegt immer am 31. März, der Ostersonntag am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. In diesem Jahr fielen diese beiden Daten zusammen, 2023 lag der Ostersonntag am 9. April. Biden hatte außerdem bereits vor dem Tweet zur Trans-Sichtbarkeit auch einen Ostergruß abgesetzt.

Sonntag, 31. März

Ex-Berater traut Donald Trump keine Diktatur zu

13.31 Uhr: Der ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, hält Ex-Präsident Donald Trump als Diktator für ungeeignet. Bolton sagte der französischen Zeitung "Le Figaro", dass Trump "nicht den Verstand hat", um eine Diktatur zu führen, obwohl er solche Machthaber bewundere. Ungefährlich sei ein Wahlsieg allerdings nicht: Bolton halte es etwa für "sehr wahrscheinlich", dass Trump bei einer Wiederwahl mit den USA aus der Nato austrete.

Trump hatte zuvor auf einer Wahlkampfveranstaltung abgekündigt, er werde im Falle eines Wahlsiegs sich wie ein Diktator aufführen, allerdings nur am ersten Tag seiner Präsidentschaft. "Wenn Trump eine Idee hat, kommt er immer wieder darauf zurück, lässt sich dann ablenken, vergisst sie, kommt aber schließlich darauf zurück und handelt", warnte Bolton. "Deshalb ist der Austritt aus der Nato eine reale Möglichkeit. Viele Leute denken, sie sei nur ein Verhandlungsinstrument, aber das glaube ich nicht."

Bolton war zwischen 2018 und 2019 im Kabinett von Trump tätig. Seit seinem Rücktritt gilt der 75-Jährige als einer der schärfsten Kritiker des Ex-Präsidenten.

Empörung über Video: Biden gefesselt auf Truck

4 Uhr: Ein Wahlkampfvideo sorgt in den USA für Empörung. Es zeigt das Foto eines an Händen und Füßen gefesselten Joe Biden auf der Ladefläche eines Pick-ups. Das Video wurde von Präsidentschaftsbewerber Donald Trump geteilt. Ein Sprecher von Joe Biden sagte, der Clip, in dem auch ein Nummernschild mit Werbung für Trump zu sehen ist, könnte als Aufruf zu Gewalt gegen den US-Präsidenten verstanden werden.

"Trump stiftet regelmäßig zu politischer Gewalt an, und es ist an der Zeit, dass die Menschen ihn ernst nehmen – fragen Sie nur die Polizisten im Kapitol, die am 6. Januar angegriffen wurden, um unsere Demokratie zu schützen", sagte Tyler und bezog sich nach Angaben des britischen "The Guardian" dabei auf den Tag Anfang 2021, als die Anhänger des Ex-Präsidenten den Kongress angriffen.