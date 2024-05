Mit der Aussage des Kronzeugen Michael Cohen erreicht das Strafverfahren gegen Donald Trump seinen Höhepunkt. Es bleiben kaum Zweifel an der Täterschaft des Ex-Präsidenten.

Bastian Brauns berichtet aus New York

5 Minuten und 16 Sekunden. So lange dauerte der erlösende Anruf bei Donald Trump, nur wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl im Herbst 2016. Michael Cohen, damals noch Anwalt, Trumps Mann fürs Grobe und einer seiner engsten Mitarbeiter, konnte Vollzug vermelden.

"Ich sagte ihm, dass diese Angelegenheit nun vollständig unter Kontrolle ist", erklärt Cohen heute, rund acht Jahre später im Zeugenstand des New Yorker Strafgerichts. Donald Trump muss sich hier als erster ehemaliger US-Präsident seit Wochen wegen gefälschter Geschäftsunterlagen verantworten.

Mit "dieser Angelegenheit" meint Cohen die extrem komplizierte und langwierige Anbahnung einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. 130.000 Dollar zahlte er zunächst aus eigener Tasche an jene Frau, damit sie ihren Mund hält und nicht öffentlich über eine sexuelle Affäre mit Trump aus dem Jahr 2006 spricht. All das geschah, "um Donald Trump zu beschützen", erzählt Michael Cohen mit ruhiger Stimme. Er war damals stolz auf diesen Deal. Er wollte Trump gefallen, ihn zufriedenstellen und gierte nach dessen Anerkennung.

Chaos in der Endphase von Trumps Wahlkampf

Nach fünf Prozesswochen und Dutzenden Aussagen vervollständigt sich mit dem Auftritt des Kronzeugen Michael Cohen immer mehr ein Bild: Nicht Zuversicht und Siegesgewissheit sollen Donald Trump bestimmt haben, bevor er erstmals zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Bei ihm und seinem engsten Zirkel schien im Herbst 2016 vielmehr eine Atmosphäre aus Angst und Panik zu herrschen. Es sind zudem späte Einblicke in ein Sittengemälde über einen Mann, der wenig später zum mächtigsten Mann der Welt werden sollte.

Bei Trump und seinem Wahlkampfteam ging es in diesen letzten, entscheidenden Wochen vornehmlich nicht darum, wie man etwa in wichtigen Bundesstaaten noch die letzten Kräfte mobilisieren könnte. Vielmehr schienen die Mitarbeiter rund um die Uhr damit beschäftigt zu sein, die vielen kritischen Sexgeschichten ihres "Bosses", des republikanischen Kandidaten, unter Verschluss zu halten oder zu entkräften.

Demnach hatte Trump Angst vor zwei Gruppen von Frauen: Vor jenen, die offenlegen wollten, mit ihm geschlafen zu haben. Und vor jenen, die ihn wählen sollten. Als die angebliche Affäre mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels aufzufliegen drohte, soll Trump laut Michael Cohen gesagt haben: "Frauen werden mich hassen. Das ist wirklich eine Katastrophe. Frauen werden mich hassen. Die Typen werden das cool finden, aber das ist eine Katastrophe für den Wahlkampf."

Immer wieder Frauen

Trump war demnach bereit, alles zu unternehmen, um die Geschichte zu begraben. Nachdem bereits 150.000 Dollar an das Ex-Playmate Karen McDougal geflossen waren, sollte auch Stormy Daniels zum Schweigen gebracht werden. "Mach es einfach", soll Trump zu Cohen gesagt haben. Als Milliardär könne er sich das ja leisten.

Zu diesem Zeitpunkt litt Trumps Wahlkampf bereits heftig unter einer bekannt gewordenen Aufnahme Donald Trumps. In dieser sagte er, dass man "Frauen an die Muschi fassen müsse". Aus Sicht von Trump auch dies eine Katastrophe, insbesondere wegen der wichtigen Wählerinnen im Land. Ausgerechnet seine Ehefrau Melania soll in diesem Fall, zumindest laut den Aussagen Michael Cohens, den Plan zur Schadensbegrenzung entworfen haben: Cohen sollte versuchen, die Angelegenheit lapidar als "Locker-Room-Talk" darzustellen, also als typisches Gespräch, wie Männern es eben etwa in Sportumkleidekabinen miteinander führen, wenn keine Frau anwesend ist. Trump habe ihm gesagt, die Idee stamme von Melania. (Mehr dazu lesen Sie hier.)