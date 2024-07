Bärin greift Urlauber an See in Italien an

Biden nach Putin-Patzer unter Druck Das sind die Alternativkandidaten der Demokraten

"Präsident Putin"? Nach seinem Versprecher auf dem Nato-Gipfel werden Forderungen immer lauter, dass Biden von seiner Kandidatur zurücktritt. Doch wer könnte stattdessen antreten?

Die Diskussionen um US-Präsident Joe Biden reißen nicht ab: Besonders nach seinem Versprecher auf dem Nato-Gipfel in Washington dürften die Forderungen so laut werden wie nie zuvor. Dabei verliert der Präsident bereits seit Tagen an Rückhalt in seiner Partei, mit George Clooney stellte sich jüngst ein Hollywoodstar und langjähriger Unterstützer gegen Bidens Kandidatur.

Doch wer könnte stattdessen gegen Donald Trump antreten? t-online hat die wichtigsten Namen:

Kamala Harris, Vizepräsidentin

Die wohl wahrscheinlichste Kandidatin. Die Karriere der aktuellen Vizepräsidentin reicht von der Bezirksstaatsanwältin San Franciscos über die Generalstaatsanwältin von Kalifornien bis hin zur US-Senatorin. Ihr jetziges Amt bekleidet sie seit Januar 2021. Sie ist die erste afroamerikanische und asiatisch-amerikanische Person, die diese Aufgabe übernimmt. Sie setzt sich vor allem für Frauenrechte, Sicherheit, Wahlrecht und Gesundheit ein.

Seit ihrem Amtsantritt wird sie von vielen Beobachtern allerdings als eher unscheinbar wahrgenommen. "Es ist sicherlich so, dass Harris die in sie gesetzten Erwartungen etwas enttäuscht hat", sagte Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson im Deutschlandfunk Nova. Allerdings hätte Harris in gewisser Weise auch gar keine Chance gehabt, vom Gegenteil zu überzeugen, erklärte sie. Der Grund: Joe Biden habe ihr Aufgaben zugeschustert, an denen man eigentlich nur verlieren könne. So sollte sie etwa das Wahlsystem reformieren und die Grenzkontrollen in den Griff bekommen.

Auch der Umgang mit den Medien fiele der Vize-Präsidentin schwer, erläutert die Historikerin. Harris habe nicht besonders viel Charisma.

Ein Punkt spricht indes für Harris: Sollte das Los auf die 59-Jährige fallen, könnte sie wohl auf die Millionen an Spendengeldern zugreifen, die im Namen von Biden und Harris im Wahlkampf gesammelt wurden. Im Falle eines anderen Kandidaten wäre das nicht so einfach.

Gavin Newsom, Gouverneur Kalifornien

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, galt als Favorit für den Ersatz Joe Bidens. Vor seiner Karriere als Gouverneur war er der Bürgermeister der Stadt San Francisco im Bundesstaat Kalifornien. Dort führte er auf eigene Faust die gleichgeschlechtliche Ehe ein. Auf seiner Agenda stehen: die Klimapolitik, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, eine allgemeine Krankenversicherung – auch für irreguläre Migranten –, das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche, sowie strengere Waffengesetze.

Das Risiko Newsoms: Er steht deutlich weiter links als Biden. Da Wahlen in Amerika vor allem in der politischen Mitte gewonnen werden, benötigt es einen gewissen Agendawechsel, um Newsom zur Wahl aufstellen zu können – das hat er in den vergangenen Monaten auch versucht. Dennoch entschied man sich für den aktuellen Amtsinhaber Joe Biden.