Aktualisiert am 04.07.2024 - 20:35 Uhr

Aktualisiert am 04.07.2024 - 20:35 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Nach Joe Bidens schwachem Auftritt im TV-Duell mit Donald Trump häuft sich die Kritik am US-Präsidenten. Alle Informationen im Newsblog.

CNN dementiert Verschwörungserzählung um Michelle Obama

20.23 Uhr: Ein von CNN ausgestrahltes Video hat in sozialen Medien für Aufsehen gesorgt: Es soll den politischen Direktor des Nachrichtensenders, David Chalian, zeigen, wie er die frühere First Lady der USA , Michelle Obama, als "Big Mike" bezeichnet. Doch ein Sprecher von CNN stellt klar: Das Video ist gefälscht.

Ein Facebook-Nutzer teilte das scheinbar brisante Video mit dem Kommentar: "Oops! Ein CNN-Analyst hat einen verbalen Ausrutscher und bezeichnet Michelle Obama als 'Big Mike'. Selbst die liberalen Medien wissen die Wahrheit." Doch laut einem Sprecher von CNN ist diese Behauptung gänzlich falsch. "Das Video ist 'gefälscht' und wurde 'verändert'", betonte er in einer E-Mail.

Dass vor allem rechte Internetnutzer Michelle Obama online diskreditieren, ist keine neue Thematik. Mal wird sie in Verschwörungserzählungen als Mann, mal als trans Frau bezeichnet. Der rechtskonservative Podcaster Jason Whitlock behauptete 2023, Michelle Obama wolle ihre wahre Geschlechtsidentität verheimlichen. Auch andere Kommentatoren greifen diese Erzählung auf. Michelle Obama kennt die Gerüchte um ihre Person. In ihrem 2018 erschienenen Buch "Becoming" schreibt sie: "Ich habe von den sumpfigen Teilen des Internets gehört, die alles über mich infrage stellen, bis hin zu der Frage, ob ich eine Frau oder ein Mann bin."