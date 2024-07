Prominenter Demokrat ruft Biden zum Rückzug auf

Demokraten wollen Nominierung von Joe Biden vorziehen

18.40 Uhr: Die Demokraten wollen in der ersten Augustwoche Präsident Joe Biden in einer virtuellen Abstimmung zum Kandidaten ihrer Partei machen. Das will das zuständige Parteiorgan am Freitag besprechen und nächste Woche beschließen. Darüber hatte die Partei ihre Mitglieder in einem Schreiben informiert, das der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) vorliegt. Daraus geht hervor, dass die Abstimmung vor dem 7. August abgehalten werden soll, dem Stichtag für die Einreichung der Wahlunterlagen in Ohio.