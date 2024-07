Biden reagiert auf Trump-Kritik zu Patzer

Demokrat Sorensen: Ich hoffe, Biden tritt beiseite

4.15 Uhr: Der demokratische Abgeordnete Eric Sorensen hat sich in die Liste derer eingereiht, die eine Aufgabe von Joe Biden im Präsidentschaftswahlkampf fordern. "Ich glaube, unsere besten Tage liegen noch vor uns. Und heute bin ich guter Hoffnung, dass Präsident Biden in seiner Wahlkampagne beiseitetreten wird." Biden habe einst gesagt, er wolle das Land über die Partei stellen. "Heute fordere ich, das erneut zu tun", schrieb Sor

Abgeordneter Scott Peters fordert Biden zum Rückzug auf

3.25 Uhr: Der demokratische Abgeordnete Scott Peters aus Kalifornien hat Joe Biden aufgefordert, seine Kampagne zur Wiederwahl zurückzuziehen. "Heute fordere ich Präsident Biden auf, sich aus der Präsidentschaftskampagne zurückzuziehen", schrieb er in einer Erklärung, die der Zeitung "Politico" vorliegt. Vor ein paar Tagen hatte Peters bereits auf CNN angedeutet, dass er "ziemlich nahe dran" sei, diesen Standpunkt einzunehmen. In einem Interview in der CNN-Sendung "The Situation Room" sagte er, der Präsident müsse zeigen, dass er einen Plan habe, um die sinkenden Umfragewerte anzugehen, und beweisen, dass er das Zeug dazu habe, "diese Wahl zu gewinnen und die Dinge zu wenden, insbesondere in den Swing States".