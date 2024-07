Trump will an Parteitag der Republikaner teilnehmen

6.47 Uhr: Trotz der Schüsse auf Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung will der frühere US-Präsident an dem am Montag beginnenden Nominierungsparteitag der Republikaner teilnehmen. Trump freue sich darauf, "Sie alle in Milwaukee zu sehen", teilt sein Wahlkampfteam mit. In der Stadt im Bundesstaat Wisconsin soll Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner gekürt werden.