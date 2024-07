Trump bei Parteitag eingetroffen

FBI: Mutmaßlicher Täter handelte alleine

Bei Attentat verletzte Besucher in stabilem Zustand

Bericht: Polizist konfrontierte Schützen Sekunden vor dem Attentat

Biden: "Für Trumps Sicherheit wird alles getan"

20.23 Uhr: US-Präsident Joe Biden kündigt nach dem Attentat auf seinen Amtsvorgänger und politischen Konkurrenten Donald Trump eine Ansprache an die Nation an und ruft das Land zum Zusammenhalt auf. "Wir müssen als eine Nation zusammenstehen", sagt Biden am Weißen Haus und verkündet, er wolle sich am Sonntagabend (in der deutschen Nacht zu Montag) in einer offiziellen Ansprache aus dem Oval Office dazu an die amerikanischen Bürger wenden. Außerdem erklärt Biden: "Für Donald Trumps Sicherheit wird alles getan."