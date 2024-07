Trump will trotz Attentatsversuch an Parteitag teilnehmen

Bei einer Wahlkampfveranstaltung fallen Schüsse auf Donald Trump. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Trump will an Parteitag der Republikaner teilnehmen

6.47 Uhr: Trotz der Schüsse auf Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung will der frühere US-Präsident an dem am Montag beginnenden Nominierungsparteitag der Republikaner teilnehmen. Trump freue sich darauf, "Sie alle in Milwaukee zu sehen", teilt sein Wahlkampfteam mit. In der Stadt im Bundesstaat Wisconsin soll Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner gekürt werden.

FBI bestätigt Mordversuch gegen Trump

6.00 Uhr: Das FBI stuft den Angriff auf Trump als "Mordversuch" ein. Ob es sich um einen Einzeltäter handelt, kann die Behörde derzeit nicht sagen, sagt der zuständige FBI-Agent Kevin Rojek bei einer Pressekonferenz. Zum Motiv könne er nichts sagen.

Behörde: Haben Täter noch nicht identifiziert

5.55 Uhr: Der Täter sei noch nicht zu 100 Prozent identifiziert, sagt Special Agent Kevin Rojek bei einer Pressekonferenz. Man werde die Presse informieren, sobald das geschehen sei.

Bericht: Trump-Schütze ist identifiziert

5.36 Uhr: Bundesermittler haben den Mann, der heute in Pennsylvania auf Trump geschossen hat, vorläufig identifiziert, wie NBC News schreibt. Demnach ist er etwa 20 Jahre alt und stammt aus Pennsylvania, so fünf hochrangige US-Strafverfolgungsbeamte, die mit der Angelegenheit vertraut seien.

Trump offenbar aus dem Krankenhaus entlassen

4.55 Uhr: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge am späten Samstagabend (Ortszeit) wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Abgeordneter: Kugel streifte meinen Neffen

4.30 Uhr: Der Abgeordnete Ronny Jackson (R-Texas) hat gegenüber Fox News gesagt, dass sein Neffe bei der Trump-Kundgebung in Butler, Pennsylvania, von einer Kugel am Nacken gestreift wurde, berichtet VOA-Korrespondent Steve Herman.

Biden telefoniert mit Trump

4.24 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat nach dem Angriff auf seinen Amtsvorgänger Donald Trump persönlich mit dem Republikaner telefoniert. Das teilte das Weiße Haus mit, ohne Inhalte zu dem Gespräch zu nennen. Am Sonntag werde Biden im Weißen Haus von den Strafverfolgungsbehörden über den Stand der Ermittlungen unterrichtet, hieß es weiter.

"Mit dem Schlimmsten rechnen"

4.25 Uhr: Welche Folgen hat das Attentat auf Donald Trump? "Die Stimmung im Land ist ohnehin schon sehr angespannt", berichtet t-online-Korrespondent Bastian Brauns aus der amerikanischen Hauptstadt Washington. Es gebe schon lange Befürchtungen, dass es einen Bürgerkrieg gegen könne. Eine sagten, dass man "mit dem Schlimmsten rechnen" müsse. Einige der ersten Äußerungen von Republikanern seien besorgniserregend.

Republikaner-Parteitag soll trotz Vorfall abgehalten werden

3.55 Uhr: Die US-Republikaner wollen trotz der Attacke auf ihren Präsidentschaftsbewerber Donald Trump den Nominierungsparteitag in Milwaukee in dieser Woche wie geplant abhalten. Das teilten die Partei und Trumps Wahlkampfteam in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Die Republikaner kommen ab Montag in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin zu ihrem Nominierungsparteitag zusammen, um den 78-Jährigen offiziell zu ihrem Präsidentschaftskandidaten zu küren.

Secret Service: Mehrere Schüsse aus erhöhter Position