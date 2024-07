Biden will nach Attacke schnell persönlich mit Trump reden

2.31 Uhr: Amtsinhaber Joe Biden will so schnell wie möglich persönlich mit seinem Vorgänger sprechen. "Ich hoffe, ich kann noch heute Abend mit ihm reden", sagt Biden in einem kurzfristig anberaumten Statement in Rehoboth Beach im Bundesstaat Delaware, wo sich der Demokrat am Wochenende aufhielt.