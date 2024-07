Königspaar zeigt sich in legeren Outfits

Hat der Secret Service, der Donald Trump bei seiner Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania hätte beschützen sollen, nicht schnell genug auf Warnungen von Passanten reagiert? Erste Zeugenaussagen legen diesen Vorwurf nahe.

Nach dem mutmaßlichen Angriff auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sind erste Vorwürfe laut geworden, Trump sei möglicherweise nicht effektiv genug geschützt worden. Ein Zeuge erklärte gegenüber dem britischen TV-Sender BBC, er habe den Schützen bereits Minuten zuvor auf das naheliegende Dach kriechen sehen und die Sicherheitskräfte gewarnt. Der Mann auf dem Dach habe klar ersichtlich ein Gewehr im Anschlag gehabt, doch die Beamten hätten nicht reagiert und Trump nicht rechtzeitig vom Podium geholt.

Trumps Rede habe im Gegenteil noch mehrere Minuten länger angedauert, bis schließlich mehrere, bis zu fünf Schüsse von jenem Dach aus abgefeuert worden seien. Er sei sich zu 100 Prozent sicher, dass die Schüsse von jenem Dach abgegeben worden seien, so der Zeuge gegenüber der BBC. Der Sicherheitsexperte Oliver Alexander schreibt bei X: "Ich verstehe nicht, wie die Scharfschützen des Secret Service den Angreifer nicht gesehen haben."

Durch den Schusswechsel soll der Präsidentschaftskandidat am Ohr verletzt worden sein, die Verletzungen sind aber wohl nur leichter Natur. Ein Teilnehmer der Veranstaltung, Zeugenaussagen zufolge eine Frau, soll getötet worden, zwei weitere Personen schwer verletzt worden sein. Auch der Schütze hat den Vorfall wohl nicht überlebt - Scharfschützen des Secret Service sollen ihn neutralisiert haben. Ein Amateurvideo der dramatischen Sekunden scheint sowohl den Angriff auf Trump als auch die Reaktion der Präzisionsschützen der US-Sicherheitsbehörden zu zeigen.

Secret Service bewacht auch ehemalige Präsidenten

Ebenso wie jeder andere Ex-Präsident der Vereinigten Staaten steht Donald Trump unter dem Schutz des Secret Service. Trump unterliegt dabei den generellen Regeln, die für den Schutz von ehemaligen Präsidenten des Vereinigten Staaten gelten.

Die Behörde überwacht demnach jeden ehemaligen US-Präsidenten, unabhängig davon, wo und in welchem Rahmen er sich bewegt und koordiniert alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, so Tim Miller, ein früherer Secret Service Mitarbeiter. Es gibt dabei keine festen Regelungen, wie viele Agenten Donald Trump überwachen. Das Ausmaß der Überwachung hängt davon ab, was die Behörde selbst angesichts seiner Termine und der Art und Weise seiner Auftritte für notwendig erachtet.

"Jeder ehemalige Präsident kann zum Ziel von Terroristen werden", sagt Ronald Kessler, Buchautor und US-Sicherheitsexperte. Wann immer beispielsweise George W. Bush sein Büro verlässt, kümmern sich etwa 75 Agenten rund um die Uhr um ihn und seine Frau Laura. Kessler weiter: "Wenn ein ehemaliger US-Präsident in der Öffentlichkeit unterwegs ist, achten typischerweise vier Agenten auf ihn." Hochgerechnet auf drei Schichten und die Entourage des ehemaligen Präsidenten, kommt so diese hohe Zahl an Agenten im Einsatz zusammen.

"Wenn er ein Restaurant besucht, werden beispielsweise zuvor alle Angestellten überprüft, ob gegen sie strafrechtlich relevante Belange vorliegen", so Kessler. "Wenn ein ehemaliger Präsident eine große Veranstaltung besucht, wird zudem auch der Veranstaltungsort eine Überprüfung unterzogen. Dann sind natürlich auch Sprengstoff-Spürhunde im Einsatz".

Trumps Wahlkampfteam hatte bereits im Mai beim Secret Service um engeren Schutz für den früheren US-Präsidenten ersucht und dabei vor allem auf den Nominierungskongress der Republikaner in der kommenden Woche in Wisconsin hingewiesen. Secret Service Direktorin Kim Cheatle wurde demnach gebeten, die Sicherheit der Teilnehmer an der Konvention besser zu gewährleisten, die durch Protestveranstaltungen von Trump-Gegnern gefährdet werde.