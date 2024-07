CDU-Sicherheitsexperte wirbt für Zurückhaltung

"Gute Beziehungen mit den USA liegen eindeutig im Interesse Deutschlands", sagt Nico Lange. Viele Jahre hat der CDUler unter der damaligen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer im Bundesverteidigungsministerium gearbeitet und kennt die sicherheitspolitischen Realitäten. "Wir müssen mit jedem US-Präsidenten zusammenarbeiten. Wir wählen hier nicht mit", so Lange.

Er wirbt in Milwaukee bei Republikanern für die deutschen Positionen, etwa beim Ukraine-Krieg. Denn die Sorge in Deutschland ist groß, dass eine Trump-Regierung im Falle eines Wahlsiegs in dieser Hinsicht eine Kehrtwende hinlegt und die Unterstützung der Ukraine gegen Putins Angriffskrieg plötzlich einstellen könnte. Für das Land, aber auch für die Sicherheitsarchitektur Europas wäre das eine ziemliche Katastrophe.

Lange ist darum erleichtert, in Milwaukee mit dem qua Amt politisch derzeit mächtigsten Republikaner Mike Johnson gesprochen zu haben. Der Sprecher des Repräsentantenhauses habe "seine Meinung zur Ukraine verändert", so Lange. Johnson plädiere inzwischen dafür, dass alle Restriktionen für den Waffeneinsatz der Ukrainer fallen sollten. "Das zeigt, wie groß die Bandbreite bei den Republikanern ist und dass Veränderungen möglich sind", sagt Lange.

Video | Experte über mögliche Trump-Regierung: "Wir müssen unsere Interessen verfolgen" Player wird geladen Quelle: t-online

Aber was könnte helfen, einen guten Draht zu den Trump-Republikanern aufzubauen? "Mein Ansatz wäre, nicht alles zu kommentieren, was hier passiert und nicht alle Befürchtungen immer offen auszusprechen", so Lange. Die könne man haben, aber man müsse das nicht ständig überall sagen. "Man kann von jedem, der in der Politik Verantwortung trägt, erwarten, dass er in unserem deutschen Interesse handelt", sagt Lange.

Er teilt zwar die Sorgen um den wachsenden Populismus in Amerika, aber das ändere "nichts an unserem sicherheitspolitischen Interesse, mit den USA eng zusammenzuarbeiten". Man müsse trotz vieler bedenklicher Entwicklungen in der Republikanischen Partei mit jenen sprechen, die eine transatlantische Zusammenarbeit für wichtig halten. "Und davon gibt es in Milwaukee viele", betont er.