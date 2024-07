Krönung in Nizza: Pogačar gewinnt die Tour

Erste schwarze Generalstaatsanwältin, erste Vizepräsidentin, demokratische Hoffnungsträgerin, aber auch drei schwache Jahre im Weißen Haus – wer ist die wahrscheinliche Biden-Nachfolgerin Kamala Harris?

"Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, Joe!", ruft Kamala Harris ins Handy. "Du wirst der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein." Sie lacht laut, ansteckend. Es ist November 2019, das Team Biden-Harris hat soeben die Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump gewonnen. Er, der erfahrene Staatsmann, der sich als Übergangskandidat sah und sich die Zusammenführung eines gespaltenen Landes zum Ziel gesetzt hat. Sie, die 20 Jahre jüngere ehemalige Generalstaatsanwältin, die als Vizepräsidentin ein Versprechen für die Zukunft war.

Allerdings blieb Harris über weite Strecken blass, Umfragen von Anfang 2022 wiesen sie gar als bisher unbeliebteste Person im Vizepräsidentenamt aus. Doch nun der Paukenschlag: Biden verkündet am Sonntagabend deutscher Zeit, dass er nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren werde. Und er empfiehlt seiner Partei eine Nachfolgerin: seine Vizepräsidentin Kamala Harris.

Doch kann sie das? Und wer ist Kamala Harris überhaupt?

Die junge Kamala Harris

Kamala Devi Harris wurde am 20. Oktober 1964 in Oakland im Bundesstaat Kalifornien als Tochter einer indischen Biologin und eines jamaikanisch-amerikanischen Universitätsprofessors geboren. Bereits in ihrer Kindheit habe sie Erfahrungen mit Rassismus gemacht, erzählt Harris später: Selbst im liberalen Kalifornien sei ihr Jahrgang erst der zweite gewesen, bei dem weiße und nicht weiße Kinder gemeinsam Bus fahren durften.

Harris' Eltern ließen sich früh scheiden. In einem Gespräch mit der "Los Angeles Times" aus dem Jahr 2015 erinnert sich die damalige Senatskandidatin an Besuche beim Vater: "Die Nachbarskinder spielten nicht mit uns, weil wir schwarz waren. Und das in Palo Alto, der Heimat von Google!"

Später studierte Harris Jura. Der Schutz von Mädchen und Frauen vor häuslicher und sexualisierter Gewalt sei ihr schon zu Schulzeiten ein Anliegen gewesen, erklärte Wanda Kagan, eine ehemalige Schulfreundin, vor einigen Jahren dem US-Sender CBC. Kagan erzählte, sie selbst sei von ihrem Stiefvater missbraucht worden und habe sich Harris anvertraut, deren Familie sie schließlich monatelang bei sich aufgenommen habe.

Harris' Hochzeit und Zeit als Staatsanwältin

Im Jahr 2004 gewann Harris den Wahlkampf um den Posten als Bezirksstaatsanwältin in San Francisco. Sie ging ihren Vorgänger Terence Hallinan hart an und warf ihm offen Inkompetenz vor. Besonders Hallinans Bereitschaft, in Fällen häuslicher Gewalt Deals mit der Verteidigung abzuschließen anstatt Verurteilungen anzustreben, erzürnte Harris.

Ihr knapper Wahlsieg machte sie zur ersten nicht weißen Bezirksstaatsanwältin San Franciscos. Trotz politischen Drucks blieb Harris während ihrer Amtszeit bei ihrer im Wahlkampf angekündigten Position, lebenslange Haftstrafen statt Todesstrafen in Mordfällen zu beantragen.

Sechs Jahre nach ihrer Wahl zur Bezirksstaatsanwältin nahm Harris den nächsten Karriereschritt: Sie gewann die Wahl zur Generalstaatsanwältin Kaliforniens, auch mit der Unterstützung demokratischer Schwergewichte wie der inzwischen verstorbenen Senatorin Diane Feinstein und Ex-Kongresssprecherin Nancy Pelosi. Auch diese Wahl war historisch: Harris war die erste Frau, erste Afroamerikanerin und erste Amerikanerin mit südasiatischen Wurzeln im Amt.