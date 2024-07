Joe Biden zieht seine Kandidatur zurück, seine Vizepräsidentin Kamala Harris will nun antreten. Konkurrent Trump fordert unterdessen eine Entschädigung. Alle Informationen im Newsblog.

Harris setzt auf Kontinuität im Wahlkampfteam

0.30 Uhr: US-Vizepräsidentin Kamala Harris hält an der bisherigen Leitung ihres Wahlkampfteams fest. Jen O'Malley Dillon und Julie Chavez Rodriguez werden weiterhin an der Spitze des Teams stehen, wie Harris mitteilt. "Es ist meine Absicht, diese Nominierung zu gewinnen und die Wahl zu gewinnen", betont die Vizepräsidentin. Als zentrale Punkte ihrer politischen Agenda nennt sie die Stärkung der Mittelschicht, strengere Waffengesetze und den Schutz der reproduktiven Rechte. Harris kündigt zudem an, als Präsidentin ein Gesetz zur Wiederherstellung der reproduktiven Freiheiten zu unterzeichnen, sobald es vom Kongress verabschiedet wird.

Joe Biden fordert seine Partei dazu auf, Harris zu unterstützen

0.11 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat sich telefonisch bei einem Besuch von Kamala Harris in der Wahlkampfzentrale der Demokraten zugeschaltet. "Wenn ich nicht Covid hätte, wäre ich gerade bei Euch", sagte er dem Wahlkampfteam in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. Er richtete sich außerdem mit unterstützenden Worten für Harris an die Anwesenden: "Ich weiß, dass Kamala mich hören kann und gleich zu Euch sprechen wird", sagte Biden. "Umarmt sie. Sie ist die Beste."

Der 81-Jährige betonte, er sei sich darüber im Klaren, dass die Nachricht über seinen Rückzug von der Präsidentschaftskandidatur für das Wahlkampfteam "überraschend und schwer zu verkraften" gewesen sei. Er denke aber, dass er die richtige Entscheidung getroffen habe. Mit Blick auf die kommenden Wochen kündigte Biden an, "komplett involviert" zu sein. "Ich werde da draußen mit Kamala Wahlkampf machen", sagte er. "Ich werde wie ein Wilder arbeiten, sowohl als amtierender Präsident, um Gesetze durchzubringen, als auch im Wahlkampf." Er sei entschlossen, in seiner noch verbleibenden Amtszeit "so viel wie möglich zu erreichen, sowohl in der Außen- als auch in der Innenpolitik".

Es war das erste Mal seit seinem Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen, dass die Stimme des Präsidenten öffentlich zu hören war.

Montag, 22. Juli 2024

Harris-Kampagne: Binnen 24 Stunden 81 Mio Dollar gesammelt

22.03 Uhr: Die Kampagne von US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat nach eigenen Angaben in den ersten 24 Stunden nach der Ankündigung ihrer Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur 81 Millionen Dollar gesammelt. In einer Erklärung heißt es, der Betrag "spiegelt die von der Kampagne, dem Demokratischen Nationalkomitee und den gemeinsamen Fundraising-Ausschüssen gesammelten Gelder wider".

Insider: Harris will Unterstützung der Delegierten bis Mittwochabend

21.48 Uhr: Die Kampagne von Vizepräsidentin Kamala Harris will Insidern zufolge ihre Nominierung zur Kandidatin für die Präsidentschaftswahl bis Mittwochabend unter Dach und Fach bringen. Bis dahin wolle sie sich die Unterstützung von genügend Delegierten sichern, die für einen Sieg auf dem Parteitag erforderlich seien, sagen Insider. Wahlkampfhelfer und Verbündete hätten Hunderte von Aufrufen getätigt, um die Unterstützung der Delegierten für Harris vor dem Parteitag vom 19. bis 22. August in Chicago zu sichern.

Harris braucht die Unterstützung einer einfachen Mehrheit, das heißt von schätzungsweise 1.969 der 3.936 Delegierten, um ihre Nominierung auf dem Parteitag zu sichern. Etwa ein Viertel davon hat sich laut öffentlichen Verlautbarungen bisher für sie ausgesprochen. Präsident Joe Biden empfiehlt Harris, aber er kann die Delegierten nicht zwingen, seinem Vorschlag zu folgen.

Pelosi empfiehlt Harris als Präsidentschaftskandidatin