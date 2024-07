Joe Biden sagt nach Rückzug offenbar neun Termine ab

10.33 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat einem Bericht zufolge neun für die nächsten zwei Wochen geplante Reisen abgesagt, nachdem er sich von seiner Kandidatur zurückgezogen hat. Das berichtet die "New York Post" unter Berufung auf eine anonyme Quelle im Weißen Haus.

Biden sollte am Montag an die Westküste der USA reisen – unter anderem mit Stopps in Denver, Houston und Austin. Diese Reisen seien jedoch plötzlich abgesagt worden, so die Quelle. Biden befindet sich aktuell in seinem Strandhaus in Delaware, wo er sich von einer Corona-Infektion erholt. Seinen Aufenthalt dort will er dem Bericht zufolge bis Mittwoch verlängern.

Einen Grund für die Absage der Reisen nennt die Quelle laut dem Bericht nicht. Bidens Corona-Erkrankung soll aber wohl nicht der Grund für die Absage sein, heißt es. Bidens Leibarzt Kevin O'Connor sagte am Montag, Biden habe sich von der Krankheit so gut wie erholt. "Sie fingen an, Dinge abzusagen, als er ankündigte, dass er nicht wiedergewählt werden wolle", sagte die Quelle in dem Bericht nun.

Auf der Plattform X gehen bereits Gerüchte um, dass sich der Gesundheitszustand des 81-Jährigen verschlechtert habe. Das aber ist bislang nicht bestätigt. Tatsächlich war Biden noch am Montagabend in einer Telefon-Pressekonferenz zugeschaltet, in der er seiner Vizepräsidentin Kamala Harris erneut seine Unterstützung als Ersatzkandidatin zusagte. "Ich werde alles tun, worum sie mich bittet", sagte Biden.

Harris: Trump will unser Land in alte Zeiten zurückversetzen

9.14 Uhr: US-Vizepräsidentin Kamala Harris startet bereits als mögliche Ersatzkandidatin für Joe Biden in den Wahlkampf – und attackiert Donald Trump. Auf Facebook schreibt sie: "Donald Trump will unser Land in eine Zeit zurückversetzen, in der viele unserer amerikanischen Mitbürger noch nicht die vollen Freiheiten und Rechte besaßen, aber wir glauben an eine bessere Zukunft, die allen Amerikanern Platz bietet."

Zuvor hatte sie bei einem Auftritt vor Wahlkampfhelfern in Wilmington gesagt, sie habe als Staatsanwältin und Generalstaatsanwältin von Kalifornien mit Verbrechern aller Art zu tun gehabt. "Verbrecher, die Frauen missbraucht, Betrüger, die Verbraucher abgezockt und Schwindler, die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil gebrochen haben", so Harris. "Hört mir also zu, wenn ich sage, dass ich Typen wie Donald Trump kenne." Mehr dazu lesen Sie hier.