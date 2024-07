Tim Walz

Der US-Verkehrsminister konnte im Vorwahlkampf 2020 gegen Biden und Harris eine starke Anhängerschaft unter den Wählern der Demokratischen Partei aufbauen und gewann die Vorwahl in Iowa. Buttigieg, der als geschickter Verfechter von Bidens Politik gilt, unterstützte anschließend Biden und wurde 2021 in das Kabinett der neuen Regierung berufen. Der ehemalige Bürgermeister von South Bend, Indiana, hat auch enge Verbindungen nach Michigan, einem für die Demokraten im November wichtigen Bundesstaat.

In Kreisen der Demokraten versucht man offenbar, eine lange Suche nach einem Biden-Nachfolger zu vermeiden. Dabei ist eine Kandidatur von Harris noch keine ausgemachte Sache. "Wenn Sie glauben, dass es einen Konsens unter den Personen gibt, die wollen, dass Joe Biden geht, dass sie Vizepräsidentin Harris unterstützen, dann irren Sie sich", sagte die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez zu "Politico". "Ich bin in diesen Besprechungen, ich sehe, was sie in Gesprächen sagen. Viele von ihnen sind nicht daran interessiert, den Präsidenten abzusetzen. Sie sind daran interessiert, das gesamte Team abzusetzen." Nach US-Medienberichten sollen auch noch andere Kandidaten erwogen werden.