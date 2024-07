US-Präsident Joe Biden verzichtet nach langen Diskussionen auf eine erneute Kandidatur. In einem emotionalen Brief richtet er sich an die Nation. Die Erklärung im Wortlaut.

Heute hat Amerika die stärkste Wirtschaft der Welt. Wir haben historische Investitionen in den Wiederaufbau unseres Landes, in die Senkung der Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente für Senioren und in die Verfügbarmachung bezahlbarer Gesundheitsversorgung für eine Rekordzahl Amerikaner getätigt. Wir haben einer Million Veteranen, die giftigen Substanzen ausgesetzt waren, dringend benötigte Hilfe zur Verfügung gestellt. Haben das erste Gesetz zum Waffenrecht seit 30 Jahren verabschiedet. Haben die erste Afroamerikanerin in den Supreme Court berufen. Und haben die bedeutendste Klimagesetzgebung der Geschichte verabschiedet. Amerika war noch nie besser als Führungsmacht positioniert als heute.