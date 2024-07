Ex-US-Präsident Barack Obama würdigt die Leistungen von Biden, spricht sich aber nicht explizit für Vizepräsidentin Kamala Harris als neue Präsidentschaftskandidatin der Demokraten aus. "In den kommenden Tagen werden wir uns auf unbekanntem Terrain bewegen", erklärt Obama in einer Stellungnahme. "Aber ich bin außerordentlich zuversichtlich, dass die Führer unserer Partei in der Lage sein werden, einen Prozess in Gang zu setzen, aus dem ein herausragender Kandidat hervorgeht."