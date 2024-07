Newsblog zur US-Wahl Trump geht FBI-Direktor an: "Weiß nichts über die Terroristen" Von dpa , reuters , afp , jcz , fho , lec Aktualisiert am 26.07.2024 - 18:43 Uhr Lesedauer: 4 Min. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump: Auf seiner Plattform "Truth Social" geht er den FBI-Direktor scharf an. (Quelle: watson) Kopiert News folgen

In Umfragen liegt Trump knapp vor der Vizepräsidentin. In einem Beitrag auf seiner eigenen Plattform attackiert der Ex-Präsident den FBI-Direktor. Alle Informationen im Newsblog.

Trump attackiert FBI-Direktor auf eigener Plattform scharf

18.16 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump geht den FBI-Direktor Christopher Wray nach einer Aussage über das Attentat auf Trump hart an. Auf seiner eigenen Plattform "Truth Social" schreibt der ehemalige Präsident: "FBI-Direktor Christopher Wray sagte gestern vor dem Kongress, dass er sich nicht sicher sei, ob ich von einem Schrapnell, Glas oder einer Kugel getroffen wurde (Das FBI hat dies nicht einmal überprüft!)".

Ferner schreibt Trump: "Nein, es war leider eine Kugel, die mein Ohr traf, und zwar hart. Es gab weder Glas noch Schrapnell. Das Krankenhaus nannte es eine 'Schusswunde am Ohr' und das war es auch. Kein Wunder, dass das einst so respektierte FBI das Vertrauen der Amerikaner verloren hat!". Außerdem seien diese und weitere Fehleinschätzungen des FBI-Direktors laut Trump Grund dafür, weshalb "er nichts über die Terroristen und andere Kriminelle weiß, die in Rekordzahlen in unser Land strömen".

Zuvor hatte Wray am Mittwoch dieser Woche in einer Anhörung vom Justizausschuss des US-Kongresses gesagt, dass Trump bei dem Attentat am 13. Juli möglicherweise nicht von einer Kugel, sondern von einem Schrapnell am Ohr getroffen wurde. Zudem kritisiert Trump in seinem Beitrag auf "Truth Social" den FBI-Direktor hinsichtlich seiner angeblichen vorherigen Aussage, dass Joe Biden physisch und mental fit sei. Das sei "falsch!", so Trump.

Obama unterstützt Harris' Kandidatur

11.05 Uhr: Der frühere US-Präsident Barack Obama unterstützt die Bewerbung der aktuellen Vizepräsidentin Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. "Michelle und ich könnten nicht stolzer sein, Sie zu unterstützen und alles zu tun, was wir können, um Sie durch diese Wahl und ins Oval Office zu bringen", sagt Obama in einem Video, das zeigt, wie er Harris anruft.

Auch Michelle Obama äußert sich in dem Video: "Ich kann dieses Telefonat nicht führen, ohne meiner Freundin Kamala zu sagen: Ich bin stolz auf dich. Das wird historisch sein."

Harris ist jetzt auf TikTok

10.50 Uhr: Die Vize-Präsidentin und wahrscheinlichste Präsidentschaftskandidatin der Demokraten Kamala Harris hat jetzt einen eigenen TikTok-Account. Bislang hat Harris nur ein acht Sekunden langes Video veröffentlicht, trotzdem hat ihr Account schon 1,2 Millionen Abonnenten.

Harris reagiert mit dem Account auf die Tatsache, dass sich die 59-Jährige momentan größter Beliebtheit in den sozialen Medien generell und auf TikTok im Speziellen erfreut. Besonders junge, weibliche Anhänger der Demokraten feiern Harris und bezeichnen sie als "Femininomenon" – eine Wortneuschöpfung aus "feminine" und "phenomenon" und Titel eines Songs der Sängerin Chappell Roan.

Harris macht Netanjahu klare Ansage

3.55 Uhr: In den USA hat die US-Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, im Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen gepocht. "Es ist an der Zeit, diesen Krieg zu beenden", sagte Harris am Donnerstag (Ortszeit) in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung, nachdem sie persönliche Gespräche mit Netanjahu geführt hatte. "Wir können es uns nicht erlauben, angesichts des Leids zu erstarren, und ich werde nicht schweigen", fügte sie hinzu.

Das Gespräch mit Netanjahu bezeichnete Harris als offen und konstruktiv. Sie habe auch ihre "unerschütterliche Verpflichtung" für die Sicherheit Israels bekräftigt. "Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Es kommt darauf an, wie es das tut", sagte Harris. Obwohl sie als Vizepräsidentin zumeist wie Biden das Recht Israels auf Selbstverteidigung unterstützte, machte sie am Donnerstag deutlich, dass sie keine Geduld mehr mit Israels militärischem Vorgehen hat.

Trump sagt Debatte mit Harris ab