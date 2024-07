Obama unterstützt Harris' Kandidatur

11.05 Uhr: Der frühere US-Präsident Barack Obama unterstützt die Bewerbung der aktuellen Vizepräsidentin Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. "Michelle und ich könnten nicht stolzer sein, Sie zu unterstützen und alles zu tun, was wir können, um Sie durch diese Wahl und ins Oval Office zu bringen", sagt Obama in einem Video, das zeigt, wie er Harris anruft.

Harris ist jetzt auf TikTok

Harris macht Netanjahu klare Ansage

3.55 Uhr: In den USA hat die US-Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, im Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen gepocht. "Es ist an der Zeit, diesen Krieg zu beenden", sagte Harris am Donnerstag (Ortszeit) in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung, nachdem sie persönliche Gespräche mit Netanjahu geführt hatte. "Wir können es uns nicht erlauben, angesichts des Leids zu erstarren, und ich werde nicht schweigen", fügte sie hinzu.

Das Gespräch mit Netanjahu bezeichnete Harris als offen und konstruktiv. Sie habe auch ihre "unerschütterliche Verpflichtung" für die Sicherheit Israels bekräftigt. "Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Es kommt darauf an, wie es das tut", sagte Harris. Obwohl sie als Vizepräsidentin zumeist wie Biden das Recht Israels auf Selbstverteidigung unterstützte, machte sie am Donnerstag deutlich, dass sie keine Geduld mehr mit Israels militärischem Vorgehen hat.

Trump sagt Debatte mit Harris ab

In dem Schreiben begründete Trumps Wahlteam die Entscheidung damit, dass es noch unklar sei, ob Harris nominiert werde. Bis dahin könne man keine Details für ein Zusammentreffen festlegen. Allerdings war auch Joe Biden noch nicht offiziell nominiert worden, und Trump debattierte dennoch mit ihm. Kamala Harris reagierte umgehend auf X und fragte Trump: "Was ist jetzt mit 'jederzeit', 'an jedem Ort'?". Sie spielte damit auf entsprechende frühere Aussagen Trumps zu seiner Bereitschaft zu einer Debatte an. "Ich habe einer Debatte mit Joe Biden zugestimmt. Aber ich möchte mit ihr debattieren", sagte er. "Sie haben die gleiche Politik. Ich denke, Debatten sind wichtig für ein Präsidentschaftsrennen", zitierte "The Hill" den Republikaner.