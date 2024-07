Biden will wegen Trump Verfassung ändern

11.39 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat Pläne für eine Reform des Obersten Gerichtshofs des Landes bekannt gegeben. Diese Pläne sehen unter anderem begrenzte Amtszeiten für Richterinnen und Richter am Supreme Court sowie einen verbindlichen Ethikkodex vor, wie das Weiße Haus mitteilte. Zudem strebt der Präsident demnach eine Verfassungsänderung an, um die jüngste Entscheidung des Gerichts zur präsidialen Immunität Donald Trumps rückgängig zu machen.

Die USA seien auf dem "einfachen, aber tiefgreifenden Prinzip" aufgebaut worden, dass niemand über dem Gesetz stehe, begründete Biden sein Reformvorhaben in einem am Montag veröffentlichten Text. Das schließe sowohl den Präsidenten als auch die Richterinnen und Richter des Supreme Court mit ein. "Was gerade geschieht, ist nicht normal und untergräbt das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Entscheidungen des Gerichts", argumentierte Biden.

Sonntag, 28. Juli

Harris-Wahlkampfteam: Haben 200 Millionen Dollar an Spenden erhalten

14.52 Uhr: Das Wahlkampfteam von Vizepräsidentin Kamala Harris hat in der vergangenen Woche eigenen Angaben zufolge Spenden in Höhe von 200 Millionen Dollar eingesammelt. 170.000 weitere Freiwillige hätten sich in dem Zeitraum der Kampagne angeschlossen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Neue Umfrage zeigt knappes Rennen – Harris liegt in einem Swing State vorn

14.31 Uhr: Neue Umfragen des konservativen Senders Fox News zeigen, dass das Rennen zwischen Vizepräsidentin Kamala Harris und Ex-Präsident Donald Trump extrem knapp werden könnte – besonders in den "Swing States", also Bundesstaaten, die nicht eindeutig zu den Republikanern oder Demokraten tendieren.

Laut der Fox-Umfrage liegen die beiden in Michigan und Pennsylvania gleichauf (mit 49 Prozent). In Wisconsin führt Trump laut der Umfrage derweil mit einem Punkt Vorsprung bei 50 zu 49 Prozent. In Minnesota liegt Harris indes mit satten sechs Prozentpunkten Punkten vor Trump (sie kommt auf 52 Prozent Zustimmung, Trump nur auf 46 Prozent). Die Umfragen fanden zwischen dem 22. und 24. Juli 2024 unter mehr als 1.000 registrierten Wählern statt, die zufällig ausgewählt worden sind.

Justiz-Mitarbeiter beider Parteien unterstützen Harris

8.30 Uhr: Über 40 jetzige und ehemalige Mitarbeiter des US-Justizministeriums haben in einem offenen Brief ihre Unterstützung für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zugesagt. Darunter sind sowohl Demokraten sowie Republikaner. Sie zählten darauf, dass die ehemalige Staatsanwältin Harris die Unabhängigkeit des Justizministeriums wahren würde. In dem Brief heißt es: "Bei dieser Wahl stehen das Gefüge der Nation, die Rechtsstaatlichkeit und die Zukunft der Demokratie auf dem Spiel." Außerdem stelle "der ehemalige Präsident Trump eine große Gefahr für unser Land" dar.