Trumps Neffe wirbt für Kamala Harris

Trump III. wirbt aktuell für sein Buch "All in the Family: The Trumps and How We Got This Way". In einem Ausschnitt, der jüngst bekannt wurde, schrieb Trump III., sein Onkel habe ihm empfohlen, seinen behinderten Sohn sterben zu lassen. Mehr dazu lesen Sie hier.