Biden bezog sich dabei auf das "Blutbad"-Zitat Trumps vom März. Damals hatte der Ex-Präsident bei einer Wahlkampfveranstaltung gesagt: "Wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad geben." In dem Interview sagte der US-Präsident zu Trumps Äußerungen: "Er meint, was er sagt. Wir nehmen ihn nicht ernst. Er meint es so."

Man könne sein Land nicht nur lieben, wenn man gewinne, sagte Biden, der selbst aus dem Rennen um die Präsidentschaft ausgestiegen ist. CBS News veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) Ausschnitte des Interviews. Am Sonntag soll es komplett ausgestrahlt werden.

Trump: US-Präsident sollte bei Fed-Themen Mitspracherecht haben

1 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump fordert ein Mitspracherecht von US-Präsidenten bei Entscheidungen der Notenbank Federal Reserve. "Ich denke, der Präsident sollte zumindest ein Mitspracherecht haben", sagte Trump am Donnerstag vor Reportern in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. "Ich denke, dass ich in meinem Fall viel Geld verdient habe, ich war sehr erfolgreich, und ich denke, dass ich einen besseren Instinkt habe als in vielen Fällen die Leute, die in der Federal Reserve sind oder der Vorsitzende."

Nationale Umfrage: Harris baut Vorsprung aus

00.00 Uhr: Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat in einer Umfrage ihren Vorsprung vor dem republikanischen Rivalen Donald Trump ausgebaut. Einer Ipsos-Umfrage vom 2. bis zum 7. August zufolge, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, führt Harris mit 42 Prozent zu 37 Prozent vor Trump. In einer Reuters/Ipsos-Umfrage vom 22. bis 23. Juli lag sie mit 37 Prozent zu 34 Prozent vor Trump.

Die landesweite Erhebung ergab zudem, dass nur noch vier Prozent der Befragten den unabhängigen Kandidaten Robert Kennedy Jr. unterstützen, nach zehn Prozent im Juli. Die Online-Umfrage hat eine Fehlermarge von etwa drei Prozentpunkten. An der August-Umfrage war Reuters nicht beteiligt. US-Vizepräsidentin Harris geht mit dem Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, in die Präsidentschaftswahl am 5. November.

Donnerstag, 8. August

TV-Duell: Trump und Harris einigen sich auf Termin

21.32 Uhr: Donald Trump und Kamala Harris haben sich auf einen Termin für eine erste Fernsehdebatte geeinigt. Der Sender ABC bestätigte auf der Plattform X, dass beide Kandidaten am 10. September aufeinandertreffen. Zudem bestätigt der Sender NBC, dass man mit beiden Wahlkampfteams um ein weiteres TV-Duell verhandele. Trump hatte zuvor gesagt, er habe drei TV-Duellen zugestimmt, auch bei dem Fernsehsender Fox.