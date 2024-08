Kopfschmerzen nach Alkohol – was steckt dahinter?

Donald Trump scheitert mit einem Antrag vor Gericht. Um ein TV-Duell wird heftig gestritten. Alle Informationen im Newsblog.

18.47 Uhr: Kurz vor der Bekanntgabe ihres Vizekandidaten für die Wahl im November hat sich die demokratische US-Präsidentschaftsanwärterin Kamala Harris Berichten zufolge mit potenziellen Kandidaten getroffen. Wie die "New York Times" und andere US-Medien berichteten, führte die 59-Jährige am Wochenende in Washington Gespräche mit Senator Mark Kelly aus Arizona, Gouverneur Tim Walz aus Minnesota und Gouverneur Josh Shapiro aus Pennsylvania.

Harris will ihre Entscheidung zu Wochenbeginn verkünden. Neben Shapiro, Kelly und Walz werden noch drei weiteren Männern Chancen eingeräumt: Gouverneur J.B. Pritzker von Illinois, Gouverneur Andy Beshear von Kentucky und Verkehrsminister Pete Buttigieg. Mehr dazu lesen Sie hier.

8.06 Uhr: Robert F. Kennedy Jr. hat nach eigenen Angaben einen kuriosen Unfall im New Yorker Central Park inszeniert. Mit seiner Beichte will er Medienberichten zuvorkommen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Umfrage: Harris landesweit knapp vor Trump

7.53 Uhr: Die US-Vizepräsidentin und voraussichtliche demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat einer neuen Umfrage zufolge Ex-Präsident Donald Trump überholt. Laut einer am Sonntag veröffentlichten Befragung von CBS News/YouGov hat Harris landesweit einen Vorsprung von einem Prozent vor Trump. In den für die Präsidentschaftswahl am 5. November ausschlaggebenden sogenannten Swing States liegen Harris und Trump demnach gleichauf. Vor dem Rückzug von US-Präsident Joe Biden als Präsidentschaftskandidat lag Trump noch fünf Prozentpunkte vor Biden.

Das sind beachtliche Zahlen für die 59-Jährige, die gerade einmal seit gut zwei Wochen im Rennen ist, nachdem sich der 81-jährige Biden aufgrund des immer stärker werdenden Drucks angesichts von Zweifeln an seiner geistigen und körperlichen Fitness daraus zurückgezogen hatte.

Noch steht Harris nicht offiziell als Kandidatin der Demokraten für die Wahl am 5. November fest. Ihre Partei hatte aber bereits mitgeteilt, dass sie bei dem elektronischen Votum der US-Demokraten genügend Stimmen für ihre offizielle Nominierung erzielt hat.

Sonntag, 4. August

Trump-Verbündete äußern Sorge um Wahlkampagne

20.49 Uhr: In Trumps Wahlkampfteam wächst laut einem CNN-Bericht die Sorge vor den kommenden Wochen im Duell mit Kamala Harris. "Es haben sich Dinge verändert", zitiert der Sender John McLaughlin, der in Trumps Wahlkampfteam die Umfrageergebnisse analysiert.

Eine weitere Quelle, die anonym bleiben will, sagt dem Sender: "Das Team wirkt zu selbstzufrieden." Eine andere erklärt: "Ich sehe keine Strategie an der Basis, aber auch keine Medien-Strategie." Mehrere Vertraute sollen Trump geraten haben, drastische personelle Veränderungen in seinem Wahlkampfteam vorzunehmen.

Streit um TV-Duell: Harris-Team wirft Trump "Spielchen" vor

8.09 Uhr: Das Wahlkampfteam von US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat Ex-Präsident Donald Trump aufgefordert, in der Diskussion um eine TV-Debatte der beiden seine "Spielchen" zu beenden. "Donald Trump hat Angst und versucht, sich vor der Debatte zu drücken, der er bereits zugestimmt hat, und rennt direkt zu Fox News, um sich aus der Patsche helfen", erklärt der Kommunikationsdirektor der Harris-Kampagne, Michael Tyler. Trump will statt der ursprünglich für den 10. September geplanten Debatte beim Sender ABC am 4. September beim erzkonservativen Sender Fox News gegen Harris antreten, wie er in seinem Onlinedienst Truth Social erklärte.

Trump müsse "aufhören, Spielchen zu spielen und zu der Debatte erscheinen, zu der er sich für den 10. September bereits verpflichtet hat", hieß es hingegen in der Erklärung von Harris Wahlkampfdirektor. Vor Bidens Ausstieg aus dem Wahlkampf war für den 10. September ein weiteres Fernsehduell mit Trump im Sender ABC angesetzt worden. Es wurde erwartet, dass diese Debatte mit Harris anstelle von Biden stattfinden wird.

Trump gratuliert Putin zu Freilassungs-Deal