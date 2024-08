Harris übertrifft Trumps Spendeneinnahmen im Juli deutlich

16.27 Uhr: Kamala Harris' Präsidentschaftskampagne hat im Juli 310 Millionen Dollar an Spendengeldern eingesammelt – und damit deutlich mehr als doppelt so viel wie Donald Trump, der auf 137 Millionen Dollar an Spendengeldern kommt. Harris' Team kann auf insgesamt 377 Millionen Dollar an liquiden Mitteln zurückgreifen, 50 Millionen mehr als Trump.