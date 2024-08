10.000 Schritte am Tag: Muss das sein?

Kamala Harris bekommt finanzielle Unterstützung aus dem Silicon Valley. Die Vize-Präsidentin hat genügend Stimmen für eine Nominierung zusammen. Alle Informationen im Newsblog.

Trump gratuliert Putin zu Freilassungs-Deal

1.30 Uhr: Der frühere US-Präsident Donald Trump hat Kremlchef Wladimir Putin zum jüngsten Gefangenenaustausch mit dem Westen gratuliert. "Ich möchte Wladimir Putin dazu beglückwünschen, dass er wieder einmal einen großartigen Deal gemacht hat", sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat bei einem Wahlkampfauftritt in Atlanta im Bundesstaat Georgia. Für die Vereinbarung seien einige der übelsten Killer auf der Welt freigelassen worden. "Wir haben unsere Leute zurückbekommen", sagte Trump, beklagte aber zugleich, die USA machten "schreckliche" Deals. Die Einigung schaffe einen schlechten Präzedenzfall.

Auch während seiner Amtszeit seien im Ausland inhaftierte Amerikaner freigekommen, sagte Trump weiter und betonte: "Ich habe nie etwas bezahlt." Der Republikaner hatte den jüngsten Deal mit Russland bereits zuvor schlechtgeredet und ohne jeden Beleg impliziert, für den Austausch der Gefangenen sei Geld geflossen.

Richterin lehnt Trump-Antrag zu Immunität ab

0.10 Uhr: Die amerikanische Tanya Chutkan, die Donald Trumps Verfahren wegen Wahlbeeinflussung führt, hat einen den Antrag des ehemaligen Präsidenten auf Abweisung aller Anklagepunkte in seinem Fall mit der Begründung der Immunität des Präsidenten abgelehnt. Das berichten mehrere US-Medien.

Das Justizministerium beschuldigt Trump der versuchten Wahlbeeinflussung, die zum Kapitolsturm geführt habe. Trump verweist darauf, dass er als damaliger Präsident immun war. Er hat sich in allen vier gegen ihn erhobenen Anklagepunkten nicht schuldig bekannt und behauptet, das Verfahren sei politisch motiviert. Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA am 1. Juli in einer 6:3-Entscheidung entschieden hatte, dass ehemalige Präsidenten für offizielle Handlungen während ihrer Amtszeit Immunität genießen, nicht aber für inoffizielle Handlungen, wurde das Urteil an das US-Bezirksgericht für Washington, D.C., zurückverwiesen.

Richterin Chutkans lehnte am Samstag Trumps Antrag auf Abweisung der Anklage aufgrund der Immunität des Präsidenten in einem Schriftsatz ab. Trump kann jedoch "einen neuen Antrag stellen, sobald alle Fragen der Immunität geklärt sind", fügte die Richterin in ihrem Schriftsatz hinzu.

Ex-Präsident Carter: Will bis zur Wahl durchhalten

0.10 Uhr: Der 99-jährige ehemalige US-Präsident Jimmy Carter will noch bis zu den Wahlen am 5. November "durchhalten". "Ich versuche durchzuhalten, um für Kamala Harris zu stimmen", sagte der Demokrat laut einem Bericht der Zeitung "Atlanta Journal-Constitution" vom Samstag. Demnach hatte sein Sohn Chip Carter ihn vor wenigen Tagen gefragt, ob er hoffe, seinen 100. Geburtstag am 1. Oktober noch feiern zu können.

Daraufhin habe der 99-Jährige geantwortet, er wolle lange genug leben, um für die voraussichtliche Kandidatin der Demokraten stimmen zu können, berichtete sein Enkel Jason Carter dem Blatt aus dem US-Bundesstaat Georgia. Der Zeitung zufolge kann dort ab dem 15. Oktober über die Nachfolge des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden abgestimmt werden.

Sein Großvater, der seit Februar 2023 zu Hause palliativ versorgt wird, sei in jüngster Zeit "lebhafter und interessiert sich für die Politik und den Krieg im Gazastreifen", sagte Jason Carter dem Blatt weiter. Der ehemalige Erdnussfarmer und spätere Friedensnobelpreisträger, der von 1977 bis 1981 im Amt war, ist der älteste lebende Ex-Präsident der USA.

Harris und Trump zanken um Termin für TV-Duell

19.27 Uhr: Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump und seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris liefern sich ein öffentliches Gezerre um einen Termin für ein TV-Duell im Wahlkampf. Trump kündigte auf seiner Online-Plattform Truth Social an, er habe mit dem Fernsehsender Fox News einen Termin für eine Debatte mit Harris am 4. September vereinbart. Harris pocht dagegen auf einen bereits zuvor vereinbarten Termin am 10. September beim Sender ABC.