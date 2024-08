Aktualisiert am 05.08.2024 - 18:05 Uhr

Wahlkampf in den USA

Anfang November entscheidet sich in den USA, wer nach Joe Biden in das Weiße Haus einzieht. Das sagen derzeit die Umfragen.

Die US-Vizepräsidentin und voraussichtliche demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat einer neuen Umfrage zufolge Ex-Präsident Donald Trump überholt. Laut einer am Sonntag veröffentlichten Befragung von CBS News/YouGov hat Harris mit 50 Prozent landesweit einen Vorsprung von einem Prozent vor Trump mit 49 Prozent. In den für die Präsidentschaftswahl am 5. November ausschlaggebenden sogenannten Swing States liegen Harris und Trump gleichauf.