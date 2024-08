Newsblog zur US-Wahl Nach Trump-Vorschlag: Auch Harris will Steuer auf Trinkgeld abschaffen Von t-online , jcz , sic , das Aktualisiert am 11.08.2024 - 08:00 Uhr Lesedauer: 6 Min. Kamala Harris: Die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten unterstützt den Vorschlag, Steuern auf Trinkgelder abzuschaffen. (Quelle: Julia Nikhinson/ap) Kopiert News folgen

Laut einer neuen Umfrage holt Harris in mehreren Swing-States auf. Auf die Wahlkampagne von Donald Trump gab es offenbar einen Hackerangriff. Alle Informationen im Newsblog.

Céline Dion will keine ihrer Lieder auf Trump-Veranstaltungen hören

7.58 Uhr: Auf einer Wahlkampfveranstaltung des Ex-Präsidenten wurde der größte Hit der kanadischen Sängerin gespielt. Die ist damit aber gar nicht einverstanden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nach Trump-Vorschlag: Harris für Abschaffung der Trinkgeld-Steuer

5.25 Uhr: Zwei Monate nach einem entsprechenden Vorschlag des republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump will nun auch die Demokratin Kamala Harris nach einem Wahlsieg die Besteuerung von Trinkgeldern in den USA abschaffen. Das verspricht die Präsidentschaftskandidatin bei einer Wahlkampfveranstaltung in Las Vegas.

"Und es ist mein Versprechen an alle hier: Wenn ich Präsidentin bin, werde ich den Kampf für die arbeitenden Familien Amerikas fortsetzen, inklusive einer Erhöhung des Mindestlohns und einer Streichung der Steuern auf Trinkgelder für Angestellte im Dienstleistungs- und Gastgewerbe", sagte die Vizepräsidentin vor Tausenden Anhängern.

Trump hatte die Abschaffung der Trinkgeldbesteuerung vor rund zwei Monaten in Las Vegas vorgeschlagen und war damit in dem umkämpften Bundesstaat Nevada auf gute Resonanz gestoßen. Nun scheint ihm seine Widersacherin bei der populären Forderung den Wind aus den Segeln nehmen zu wollen – Trump reagiert prompt. Harris habe seinen Vorschlag "kopiert", schrieb er auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social und meldete Zweifel an, ob die Demokratin es ernst meine. Die Besteuerung von Trinkgeldern kann die Regierung nicht im Alleingang ändern: Es bräuchte eine entsprechende Gesetzgebung des Parlaments.

Samstag, 10. August

Trumps Wahlkampfteam wurde offenbar gehackt

21.40 Uhr: Die Wahlkampfkampagne von Donald Trump ist offenbar gehackt worden. Das berichtet das Magazin "Politico" mit Bezug auf das Wahlkampfteam Trumps. So erhält das Magazin nach eigenen Angaben seit dem 22. Juli E-Mails von einem anonymen Account. Der Inhalt: offenbar interne Kommunikation aus dem Wahlkampfteam.

Trumps Sprecher Steven Cheung teilte "Politico" nun mit, dass sie Ziel einer Hackerattacke geworden ist. "Diese Dokumente wurden illegal aus ausländischen Quellen beschafft, die den Vereinigten Staaten feindlich gesinnt sind, mit dem Ziel, die Wahl 2024 zu stören und Chaos in unserem demokratischen Prozess zu säen", sagte Cheung dazu.

Die Kampagne legte nahe, dass der Iran hinter dem Angriff steht. In der Stellungnahme an "Politico" bezog sich die Kampagne auf einen Bericht von Microsoft, nach dem iranische Hacker die Präsidentschaftswahl ins Visier genommen hätten. Cheung allerdings lehnte es ab, mitzuteilen, ob weitere Informationen diese Aussage stützten.

Umfrage sieht Harris in drei wichtigen Swing States vorne

15.16 Uhr: Vizepräsidentin Kamala Harris führt laut einer Umfrage der "New York Times" und des Siena Colleges in drei wichtigen Swing States. So werden Staaten bezeichnet, die mal an die Republikaner und mal an die Demokraten fallen und deswegen im Wahlkampf besonders umkämpft sind. Die Umfrage sieht Harris sowohl in Michigan, Pennsylvania und Wisconsin bei 50 Prozent, ihren republikanischen Konkurrenten Donald Trump bei jeweils 46 Prozent. Die Befragung lief vom 5. bis zum 9. August.

Harris: Trump löst Migrationsprobleme nicht

5.27 Uhr: Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat ihrem republikanischen Rivalen Donald Trump den Willen zu Lösungen in der Einwanderungspolitik abgesprochen. Bei einem Wahlkampfauftritt in dem an Mexiko grenzenden und besonders umkämpften und wahlentscheidenden Bundesstaat Arizona sagte Harris am Freitag (Ortszeit), Trump habe "kein Interesse und keinen Wunsch", etwas zur Verbesserung des Einwanderungssystems zu unternehmen. "Donald Trump will dieses Problem nicht lösen, lassen Sie uns das klarstellen", sagte sie vor jubelnden Anhängern in der Stadt Glendale.