Die Kampagne legte nahe, dass der Iran hinter dem Angriff steht. In der Stellungnahme an "Politico" bezog sich die Kampagne auf einen Bericht von Microsoft, nach dem iranische Hacker die Präsidentschaftswahl ins Visier genommen hätten. Cheung allerdings lehnte es ab, mitzuteilen, ob weitere Informationen diese Aussage stützten.

Umfrage sieht Harris in drei wichtigen Swing States vorne

15.16 Uhr: Vizepräsidentin Kamala Harris führt laut einer Umfrage der "New York Times" und des Siena Colleges in drei wichtigen Swing States. So werden Staaten bezeichnet, die mal an die Republikaner und mal an die Demokraten fallen und deswegen im Wahlkampf besonders umkämpft sind. Die Umfrage sieht Harris sowohl in Michigan, Pennsylvania und Wisconsin bei 50 Prozent, ihren republikanischen Konkurrenten Donald Trump bei jeweils 46 Prozent. Die Befragung lief vom 5. bis zum 9. August.

Harris: Trump löst Migrationsprobleme nicht

5.27 Uhr: Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat ihrem republikanischen Rivalen Donald Trump den Willen zu Lösungen in der Einwanderungspolitik abgesprochen. Bei einem Wahlkampfauftritt in dem an Mexiko grenzenden und besonders umkämpften und wahlentscheidenden Bundesstaat Arizona sagte Harris am Freitag (Ortszeit), Trump habe "kein Interesse und keinen Wunsch", etwas zur Verbesserung des Einwanderungssystems zu unternehmen. "Donald Trump will dieses Problem nicht lösen, lassen Sie uns das klarstellen", sagte sie vor jubelnden Anhängern in der Stadt Glendale.

Harris erinnerte daran, dass die Republikaner im Frühjahr im Senat auf Anweisung Trumps eine zuvor ausgehandelte Gesetzesvorlage blockiert hatten, die zahlreiche Änderungen in der Einwanderungspolitik vorsah. Grund für den Widerstand der Republikaner war Trumps Absicht, die Grenzpolitik als Wahlkampfthema auszuschlachten.

Im Falle seiner Rückkehr ins Weiße Haus verspricht Trump "Massenausweisungen" von illegalen Einwanderern. Im Wahlprogramm der Republikaner heißt es, die Grenze solle geschlossen und die "Migranteninvasion" gestoppt werden. Zudem solle die "größte Abschiebeoperation" in der US-Geschichte vorgenommen werden. Harris wiederum war von Präsident Joe Biden 2021 mit der Lösung der Migrationskrise an der Grenze zu Mexiko beauftragt worden, steht aber wegen der schwachen Bilanz in dieser Frage während ihrer Amtszeit als Vizepräsidentin in der Kritik.