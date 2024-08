Walz nimmt Nominierung als US-Vizepräsidentschaftskandidat an

Walz: "Unterschätze niemals einen Lehrer einer öffentlichen Schule"

5.16 Uhr: Der demokratische Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten, Tim Walz, hat sich bei Kamala Harris und der demokratischen Partei für das Vertrauen in ihn bedankt und seine Nominierung angenommen. "Es ist mir eine Ehre", sagte er. Walz erinnerte an seine Zeit als Lehrer und Football-Coach. Seine Schüler hätten ihn inspiriert, in die Politik zu gehen. Er sei ein einfacher Lehrer gewesen und auf Skepsis gestoßen. "Aber unterschätze niemals einen Lehrer einer öffentlichen Schule", rief er unter Jubel der Menge zu. Er habe eine Menge, gelernt auch Kompromisse zu machen, ohne dabei die eigenen Werte zu missachten. Er warnte vor einem Sieg der Republikaner. "Sie werden Abtreibung verbieten", sagte Walz.

Oprah Winfrey: "Unmöglich, uns zu schlagen"

4.30 Uhr: TV-Star Oprah Winfrey hat sich für Kamala Harris als nächste Präsidentin der USA ausgesprochen. Sie zeigte sich beeindruckt von der Stimmung beim Parteitag der Demokraten. "Wir können es nicht erwarten, hier rauszukommen und was zu tun. Und was wir tun ist: Kamala Harris als nächste Präsidentin der USA zu wählen", sagte sie. Sie fühle geehrt, vor den Delegierten über ein wichtiges Thema zu sprechen: Freiheit. Die Moderatorin zeigte sich kampfbereit. "Wenn wir zusammen stehen, dann ist es unmöglich, uns zu schlagen". Winfrey beschrieb Amerika als ein "fortlaufendes Projekt", das "Offenheit für die harte Arbeit und die Herzensarbeit der Demokratie" erfordere.

Pelosi: 6. Januar war ein paralysierender Moment

3.55 Uhr: Die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi nannte beim Parteitag in Chicago die Regierung von Joe Biden und Kamala Harris die erfolgreichste in moderner Geschichte. Sie kenne Harris schon seit langem. Pelosi, die noch immer als einflussreiche Person bei den Demokraten gilt, erinnerte an den Kapitolsturm am 6. Januar 2021. "Lasst uns nicht vergessen, wer damals die Demokratie angegriffen hat. Und lasst uns auch nicht vergessen, wer sie gerettet hat: Wir waren es", erinnert sie an eines der dunkelsten Kapitel der jüngsten Geschichte der USA. Es sei ein paralysierender Moment gewesen, sagte sie.