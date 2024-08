Robert Kennedy Jr. will sich womöglich Trump anschließen

Die Kampagne sähe aktuell zwei Optionen, sagte Shanahan: "Entweder wir bleiben im Rennen und gründen eine neue Partei – doch damit riskieren wir einen Wahlsieg von Harris, weil wir Stimmen von Trump abziehen". Harris hatte in Umfragen, die nach allen drei Kandidaten gefragt hatten, noch einmal deutlich besser abgeschnitten, als im Zweierduell nur mit Trump. "Oder wir scheiden jetzt aus und verbünden uns mit Trump. Keine leichte Entscheidung", so Shanahan.

Umfrage: Mehrheit der Deutschen glaubt an Wahlsieg von Harris

18.44 Uhr: Eine Mehrheit der Deutschen glaubt einer Umfrage zufolge an einen Wahlsieg von Kamala Harris bei der US-Präsidentschaftswahl am 5. November. 64 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass sich die Demokratin bei der Abstimmung gegen Donald Trump durchsetzen wird. Auch der Bundeskanzler meint, sie wäre eine "gute Präsidentin". Mehr dazu lesen Sie hier .

Trump behauptet: Harris sagt TV-Duell ab

"Diese Entwicklung überrascht mich nicht", erklärte Trump in seinem Beitrag weiter. "Denn ich habe das Gefühl, dass sie weiß, dass es für sie bestenfalls sehr schwierig ist, ihr rekordverdächtiges Flip-Flopping bei absolut allem, an das sie einmal geglaubt hat, zu verteidigen, einschließlich ihrer Aussagen, dass es in Pennsylvania kein Fracking geben wird, und ihrer entsetzlichen Leistung an der Grenze."

Das Ziel von Joe Bidens Auftritt beim Parteitag

Ihr Auftritt rührt Biden zu Tränen

First Lady Jill Biden mit Liebeserklärung an ihren Mann

6.06 Uhr: Präsidenten-Gattin Jill Biden hat ihrem Mann Joe Biden beim Parteitag der Demokraten in Chicago eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. "Joe und ich sind jetzt seit fast 50 Jahren zusammen – und immer noch gibt es Momente, in denen ich mich immer wieder aufs Neue in ihn verliebe." Es seien diese Momente, in denen ihr Mann im Namen einer Sache handele, die größer sei als er selbst, sagt die First Lady. Als Beispiel nannte sie auch den Rückzug ihres Mannes aus dem Präsidentschaftsrennen.