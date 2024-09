Harris' Ex-Konkurrent gibt Trump Tipps für Debatte

0 Uhr: Der ehemalige Widersacher von Kamala Harris, Steve Cooley, hat Donald Trump vor dessen TV-Duell mit der US-Vizepräsidentin in der Nacht zu Mittwoch (3 Uhr, MESZ) beraten: So solle Trump sich bei der TV-Debatte vorwiegend auf die Themen Einwanderung und Wirtschaft konzentrieren, denn dort habe Harris große Schwächen, sagte Cooley in einem Interview mit dem Magazin "Politico". Lesen Sie mehr dazu hier.

Und Cooley ging in seinem Urteil über Harris' Fähigkeiten noch weiter: "Sie wird vorbereitet sein in dem Sinne, dass sie wohl ein paar Zeilen auswendig gelernt hat. Aber sie ist meiner Meinung nach nicht in der Lage zu irgendeiner Art kritischem Denken." Erneut zog er Parallelen zu den Redefähigkeiten des amtierenden Präsidenten: "Wenn sie keinen Teleprompter hat oder Notizen, die vor ihr liegen, dann wird sie umhertapsen, stolpern, und schließlich hinfallen."

Melania Trump über Attentat: "Steckt mehr dahinter"

Republikaner verbreiten Falschmeldung über Migranten

The White Stripes verklagen Donald Trump

10.02 Uhr: Weil er offenbar ihren Superhit "Seven Nation Army" unerlaubt benutzte, geht die US-Rockband The White Stripes nun rechtlich gegen den republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vor. Sänger Jack White (49) veröffentlicht auf Instagram ein Bild der Klageschrift. Demnach richtet sich die Klage in New York auch gegen Trumps Sprecherin Margo Martin.

Immer wieder löst Trump mit der Nutzung bekannter Pophits Empörung aus. Im August teilte Sängerin Céline Dion (56) mit, dass sie ihre Musik nicht von dem ehemaligen US-Präsidenten für dessen Wahlkampf nutzen lassen will. Das Abspielen des Lieds "My Heart Will Go On" bei einer Kundgebung im US-Bundesstaat Montana sei in keiner Weise genehmigt gewesen, erklärte sie auf X. "Wirklich, dieses Lied?" Auch den Song "Hold On! I'm Comin'" von Isaac Hayes darf Trump zukünftig nicht mehr spielen. Mehr dazu lesen Sie hier.