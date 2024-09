Laut der Beschreibung des Buches blickt die ehemalige First Lady darin unter anderem auf ihre slowenische Kindheit zurück. Sie schildert die entscheidenden Momente, die sie in die Welt der Haute Couture in Europa und New York führten sowie ihre zufällige Begegnung mit Donald Trump, die ihr Leben für immer veränderte.

Bei Wahlsieg: Trump bietet Musk Job an

21.10 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump stellt in Aussicht, im Falle eines Wahlsieges den Tech-Milliardär Elon Musk an die Spitze eines Gremiums zur Überprüfung der US-Regierungsausgaben zu setzen. Trump kündigte an, "eine Kommission für Regierungseffizienz" einrichten zu wollen, die eine "vollständigen Finanz- und Leistungsprüfung der gesamten Bundesregierung" durchführen und Empfehlungen für "drastische Reformen" aussprechen solle, so der 78 Jahre alte Republikaner in einer Rede in New York. Die Kommission war eine Empfehlung Musks. "Wenn er die Zeit dazu hat, wird er es gut machen. Er hat sich bereit erklärt, es zu tun", so Trump. Hier lesen Sie mehr zu dem Verhältnis zwischen Trump und Musk.