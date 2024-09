US-Star Billie Eilish wirbt für Kamala Harris. Donald Trump gibt eine Begründung für das versuchte Attentat auf ihn. Alle Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Trump: "Nur auf konsequente Präsidenten wird geschossen"

10.51 Uhr: Bei seinem ersten Wahlkampfauftritt seit dem mutmaßlich versuchten Attentat auf ihn bringt der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump den Vorfall mit seinen politischen Plänen in Verbindung. Auf einer Veranstaltung in Flint im US-Bundesstaat Michigan wiederholte er seine Forderung nach 200-prozentigen Zöllen auf aus Mexiko importierte Autos und sagte: "Und dann wundert ihr euch, warum auf mich geschossen wird, richtig? Nur auf konsequente Präsidenten wird geschossen."

Am Sonntag hatte der Secret Service an Trumps Golfplatz im Bundesstaat Florida auf einen bewaffneten Mann geschossen, der sich in den Büschen versteckt hatte, während der Ex-Präsident dort spielte. Der Secret Service habe "verdammt gute Arbeit" geleistet, so Trump weiter, fordert aber auch mehr Personal für die Behörde, die für den Schutz ranghoher Politiker zuständig ist. Mehr dazu lesen Sie hier.

Dienstag, der 17. September

Harris telefoniert nach Anschlagsversuch mit Trump

22.35 Uhr: Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat nach dem versuchten Anschlag auf Donald Trump mit ihrem republikanischen Kontrahenten telefoniert. Das Gespräch sei "freundlich und kurz" gewesen, teilte das Weiße Haus mit. Die US-Vizepräsidentin habe Trump mitgeteilt, dass sie dankbar sei, dass er in Sicherheit ist. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nach Swift unterstützt auch Superstar Billie Eilish Kamala Harris

21.06 Uhr: Eine Woche nach Taylor Swift hat mit US-Sängerin Billie Eilish (22, "Bad Guy") ein weiterer Megastar die Wahl von Kamala Harris zur US-Präsidentin empfohlen. "Wir stimmen für Kamala Harris und Tim Walz, weil sie für den Schutz von Abtreibungen und Verhütungsmitteln, für die Umwelt und für die Demokratie kämpfen", sagt Eilish in einem gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas aufgenommenen Clip bei Instagram und X. "Wählt, als ob euer Leben davon abhängt, denn das tut es", sagt die Sängerin.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Zusammen folgen den beiden auf den Plattformen mehr als 130 Millionen Accounts. Die Demokratin Harris tritt bei der Präsidentschaftswahl am 5. November gegen den Republikaner Donald Trump an.

Die Empfehlung Eilishs kommt am Dienstag, dem sogenannten "Voter Registration Day", genau sieben Wochen vor der Wahl. Dieser Tag soll die US-Amerikaner daran erinnern, ihren Eintrag im Wahlregister zu überprüfen oder sich neu anzumelden. Weil es in den Vereinigten Staaten keine Meldepflicht gibt, müssen sich Bürgerinnen und Bürger in vielen Staaten eigens in das Wahlverzeichnis eintragen lassen.

Trump macht 18-jährigen Sohn zum Geschäftspartner

7.20 Uhr: Donald Trump hat sein neuestes Geschäftsvorhaben vorgestellt, bei dem sein 18-jähriger Sohn Barron Trump eine zentrale Rolle spielen soll. Am Montag präsentierte er auf der Plattform X das Kryptounternehmen "World Liberty Financial", ohne jedoch den genauen Zweck der Firma oder einen offiziellen Starttermin zu nennen. "Kryptowährungen gehören zu den Dingen, die wir tun müssen. Ob wir es wollen oder nicht", erklärte der Ex-Präsident.

Barron Trump soll sich als "DeFi-Visionär" mit der Dezentralisierung des Finanzwesens auseinandersetzen. Zudem soll der 18-Jährige, der seit diesem Semester Wirtschaftswissenschaften an der New York University (NYU) studiert, durch das Projekt erste Erfahrungen mit Unternehmertum sammeln. Trumps jüngster Sohn nahm nicht an der Vorstellung teil, doch der Ex-Präsident pries sein Wissen als Krypto-Experte an: "Er kennt sich damit sehr gut aus", sagte Trump.