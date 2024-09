Aktualisiert am 20.09.2024 - 03:15 Uhr

Melania Trump hat sich in einem neuen Video zu ihrer Vergangenheit als Nacktmodel geäußert. Warum thematisiert die ehemalige First Lady das Thema jetzt?

Melania Trump hat sich in einem neuen Video zu ihrer Vergangenheit als Nacktmodel geäußert. Das Video zeigt Bilder von bekannten europäischen Kunstwerken, die nackte Menschen darstellen, wie Michelangelos "David". Unterlegt ist das Video mit klassischer Musik. Dann stellt Melania Trump die Frage: "Warum stehe ich stolz hinter meiner Arbeit als Nacktmodel?" und betont, dass aber eine dringlichere Frage sei, warum die Medien ihre künstlerische Darstellung des menschlichen Körpers so intensiv untersuchten.

Berühmte Künstler hätten seit jeher die menschliche Form verehrt. "Sind wir nicht mehr in der Lage, die Schönheit des menschlichen Körpers zu schätzen?", so Trump. Ihrer Meinung nach sollten Menschen ihren Körper ehren und die Kunst als Selbstausdruck annehmen. Sie verteidigte ihre Arbeiten als Teil einer langen Tradition künstlerischer Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper.

Fotos entstanden im Jahr 2000

Hintergrund sind alte Aufnahmen für das Männermagazin GQ. Während der Wahlkampagne von Donald Trump im Jahr 2016 hatten diese für Schlagzeilen gesorgt. Kritiker bezeichneten die Bilder als unangemessen für eine zukünftige First Lady.

Die Fotos waren im Jahr 2000 in Trumps Luxus-Privatjet entstanden. Melania war damals noch nicht verheiratet und hieß mit Nachnamen Knauss. In späteren Interviews verteidigte Donald Trump die Nacktfotos seiner Ehefrau und betonte, dass die Arbeit als Model in Europa und der Modebranche gängige Praxis sei.