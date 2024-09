Trump wirbt um Wähler in Georgia – mit Foto aus Georgien

Die US-Wahl wird auch in Georgia entschieden. Die jüngste Wahlwerbung von Donald Trump dürfte dort nicht so gut ankommen. Alle Informationen im Newsblog.

Trump blamiert sich mit Wahlwerbung in Georgia

18.22 Uhr: Für US-Amerikaner ist manchmal gar nicht so einfach, ihren Bundesstaat Georgia und die Kaukasusrepublik Georgien auseinanderzuhalten – im Englischen wird schließlich beides gleich geschrieben. Für den jüngsten Patzer des Wahlkampfteams von Donald Trump dürften die Menschen in Georgia trotzdem wenig Verständnis aufbringen.

In einer auf Facebook geschalteten Wahlwerbung hat das Trump-Team zuletzt eindringlich um die Stimmen aus dem US-Bundesstaat geworben, schließlich werde "nur ein Handvoll Wähler diese Wahl" entscheiden, heißt es in der Anzeige. "Wir können Amerika wieder groß machen!" Bebildert ist die Anzeige mit einem idyllischen Landschaftsfoto, das einen blühenden Rododendronstrauch vor grünen Hügeln und einer majestätischen Gebirgskette im Hintergrund zeigt. Das Problem: Die Berge im Hintergrund gehören zum Kaukasusgebirge, das Foto wurde also in Georgien aufgenommen und nicht in dem südlichen US-Staat.

Bislang hat sich das Trump-Team noch nicht zu Patzer geäußert. Dabei kommt es im "Swing State" Georgia auf jede Stimme an: Bei der Präsidentschaftswahl 2020 ging Georgia zwar an die Demokraten, doch bislang liegt dort Trump in den Umfragen – wenn auch nur noch knapp. In den jüngsten Erhebungen aus Georgia kommt Kamala Harris derzeit auf 46,2 Prozent Zustimmung, für Donald Trump sprechen sich im Schnitt 48,2 Prozent der Befragten aus.

Bürgermeister von muslimisch geführter Stadt unterstützt Trump

10.21 Uhr: Der Bürgermeister der einzigen Stadt in den Vereinigten Staaten mit einer rein muslimischen Regierung unterstützt Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen im November. Amer Ghalib, der die Geschäfte der Stadt Hamtramck im umkämpften Bundesstaat Michigan führt, teilt seine Entscheidung nach einem Treffen mit dem Ex-Präsidenten auf Facebook mit. Sie seien "vielleicht nicht in allem einer Meinung", aber Trump sei "ein Mann mit Prinzipien". Er sei "die richtige Wahl in dieser kritischen Zeit", schreibt er.

Amer Ghalib gehört der demokratischen Partei an und hat einen jeminitisch-amerikanischen Hintergrund. Als Bürgermeister steht er einer Stadt mit knapp 30.000 Einwohnern vor, die wenige Kilometer nördlich von Detroit liegt. Dorthin zogen in den vergangenen Jahren so viele Einwanderer aus Jemen, Bangladesch und Pakistan, dass Hamtramck 2013 die erste mehrheitlich muslimische Stadt der USA wurde. Im Jahr 2022 wählten die Bürger die erste rein muslimische Regierung in den USA – alle sechs Mitglieder des Stadtrats gehören dem Islam an.

Bei der Präsidentenwahl gehört Michigan zu den wichtigen "Swing States", die in der Vergangenheit sowohl Demokraten als auch Republikaner für sich entscheiden konnten. Bei den Vorwahlen der Demokraten in Michigan stimmten über 100.000 größtenteils muslimische Menschen mit "unentschieden" ab, um gegen Joe Bidens Israel-Politik zu demonstrieren.

Trump bringt eigene Münze auf den Markt

2.30 Uhr: Donald Trump hat eine Reihe von 100-Dollar-Gedenkmünzen auf den Markt gebracht. Sie reihen sich ein in andere Produkte, die Geld für den Wahlkampf einbringen sollen. Dazu gehören Trump-Sneaker, Trump-Bibeln, Trump-Spielkarten, Trump-NFTs (digitale Bilder) und Streifen des Anzugs, den er trug, als er letztes Jahr in Georgia verhaftet wurde.

Die jüngste Ergänzung des Trump'schen Unternehmeruniversums zeigt ein Profil des Gesichts des ehemaligen Präsidenten und ein Bild des Weißen Hauses mit den Worten "In God we Trust". Die "1oz .999% Silbermedaillons" werden ab Mittwoch erhältlich sein. Trump schrieb am Samstag auf Truth Social, dass die Münzen "die EINZIGE OFFIZIELLE Münze sind, die von mir entworfen und mit Stolz hier in den USA geprägt wurde".