Harris bekommt Hilfe von unerwarteter Seite

Vice President Harris Campaigns In Wisconsin US Vice President Kamala Harris during a campaign event in Madison, Wisconsin, US, on Friday, Sept. 20, 2024. Madison, Wisconsin United States PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xBrettxJohnsenx originalFilename: johnsen-notitle240920_npLEZ.jpg (Quelle: IMAGO/Brett Johnsen/imago)