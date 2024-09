Die Beliebtheit beider Kandidaten für die US-Präsidentschaft ist auf einem Rekordhoch. Derweil wirbt Trump im Wahlkampf mit dem falschen Georgia. Alle Informationen im Newsblog.

Trump und Harris so beliebt wie nie zuvor

11.13 Uhr: Knapp anderthalb Monate vor der Wahl sind die beiden Kandidaten bei den Wählern so beliebt wie noch nie seit Beginn des Wahlkampfs. 46 Prozent der US-amerikanischen Wähler geben in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup an, eine positive Meinung von Donald Trump zu haben. Das ist der höchste Wert des ehemaligen Präsidenten seit dem Oktober 2020.

Kamala Harris hingegen konnte ihre Beliebtheitswerte zwar deutlich steigern – von 34 Prozent im Juni dieses Jahres auf 44 Prozent im September – trotzdem liegt sie damit noch hinter Trump. Besonders bei der für die Wahl so wichtigen Gruppe der "unabhängigen Wähler" liegt sie neun Prozentpunkte hinter ihrem Konkurrenten.

Anders sieht es dagegen bei den Vizepräsidentschaftskandidaten aus. Dort geben 41 Prozent der Wähler an, eine positive Meinung vom demokratischen Kandidaten Tim Walz zu haben, im Vergleich zu 36 Prozent bei seinem Gegner J. D. Vance. Bei den "unabhängigen Wählern" ist Walz' Vorsprung mit 37 zu 30 Prozent sogar noch größer.

Trump blamiert sich mit Wahlwerbung in Georgia

18.22 Uhr: Für US-Amerikaner ist manchmal gar nicht so einfach, ihren Bundesstaat Georgia und die Kaukasusrepublik Georgien auseinanderzuhalten – im Englischen wird schließlich beides gleich geschrieben. Für den jüngsten Patzer des Wahlkampfteams von Donald Trump dürften die Menschen in Georgia trotzdem wenig Verständnis aufbringen.

In einer auf Facebook geschalteten Wahlwerbung hat das Trump-Team zuletzt eindringlich um die Stimmen aus dem US-Bundesstaat geworben, schließlich werde "nur ein Handvoll Wähler diese Wahl" entscheiden, heißt es in der Anzeige. "Wir können Amerika wieder groß machen!" Bebildert ist die Anzeige mit einem idyllischen Landschaftsfoto, das einen blühenden Rododendronstrauch vor grünen Hügeln und einer majestätischen Gebirgskette im Hintergrund zeigt. Das Problem: Die Berge im Hintergrund gehören zum Kaukasusgebirge, das Foto wurde also in Georgien aufgenommen und nicht in dem südlichen US-Staat.

Bislang hat sich das Trump-Team noch nicht zu Patzer geäußert. Dabei kommt es im "Swing State" Georgia auf jede Stimme an: Bei der Präsidentschaftswahl 2020 ging Georgia zwar an die Demokraten, doch bislang liegt dort Trump in den Umfragen – wenn auch nur noch knapp. In den jüngsten Erhebungen aus Georgia kommt Kamala Harris derzeit auf 46,2 Prozent Zustimmung, für Donald Trump sprechen sich im Schnitt 48,2 Prozent der Befragten aus.

Bürgermeister von muslimisch geführter Stadt unterstützt Trump

10.21 Uhr: Der Bürgermeister der einzigen Stadt in den Vereinigten Staaten mit einer rein muslimischen Regierung unterstützt Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen im November. Amer Ghalib, der die Geschäfte der Stadt Hamtramck im umkämpften Bundesstaat Michigan führt, teilt seine Entscheidung nach einem Treffen mit dem Ex-Präsidenten auf Facebook mit. Sie seien "vielleicht nicht in allem einer Meinung", aber Trump sei "ein Mann mit Prinzipien". Er sei "die richtige Wahl in dieser kritischen Zeit", schreibt er.

