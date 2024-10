Größte US-Zeitung ruft zur Wahl von Kamala Harris auf

Aussagen zu Sturm "Helene": Biden bezichtigt Trump der Lüge

Trump war am Montag in den vom Sturm betroffenen Bundesstaat Georgia gereist. Dieser ist ebenso wie North Carolina ein sogenannter Swing State, in dem das Präsidentschaftsrennen besonders knapp ist. In der Stadt Valdosta versprach er, "viele Hilfsgüter, darunter Treibstoff, Ausrüstung, Wasser und andere Dinge", die benötigt würden, mitzubringen.