TV-Duell in Amerika

Das Aufeinandertreffen von J.D. Vance und Tim Walz war mit Spannung erwartet worden, inklusive hitziger Debatten. Doch es kam anders. Und einer konnte punkten.

In der Nacht zum Mittwoch trafen in den USA die Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz und J.D. Vance in einem TV-Duell aufeinander. Die 90-minütige Debatte wurde vom Sender CBS News live aus New York übertragen. Das Duell war mit Spannung erwartet worden. Würden die beiden sich eine hitzige Redeschlacht liefern?

Für den Demokraten Walz, der als Vize von Kamala Harris für den Einzug ins Weiße Haus kandidiert, ging es in der Auseinandersetzung darum, sein Profil weiter zu schärfen. Bis zu seiner Nominierung vor gut einem Monat war der 60-jährige Gouverneur von Minnesota auf nationaler Ebene noch weitgehend unbekannt. Für J.D. Vance, Senator aus dem Bundesstaat Ohio, bot das Duell hingegen die Gelegenheit, seine Patzer aus dem bisherigen Präsidentschafts-Wahlkampf auszubügeln. So hatte er bereits bei mehreren Auftritten eine unglückliche Figur abgegeben und sich insbesondere durch abfällige Aussagen über Kinderlose unbeliebt gemacht.

Wie die beiden Kontrahenten auftraten, ob sie den Erwartungen entsprechen konnten und ob tatsächlich die Fetzen flogen, lesen hier:

1. Handshake or not?

Um 21 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ) betraten die beiden Vizepräsidentschaftskandidaten das TV-Studio von CBS in New York und gaben sich die Hand. Vance zeigte sich nahbar, indem er seinem Gegenüber sogar leicht auf die Schulter klopfte und zu sich heranzog. Ähnlich hatte es Kamala Harris im TV-Duell gegen Donald Trump gemacht.

Der eskalierende Nahost-Konflikt beherrschte dann gleich den Auftakt der Debatte. Auf die Frage nach einem möglichen Präventivschlag Israels gegen den Iran antwortete Vance, er würde sich "als Verbündeter dem Urteil Israels anschließen". Ein sichtlich nervöser Walz wich der Frage zunächst aus. Stattdessen nutzte er die Gelegenheit, Ex-Präsident Donald Trump für den Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran zu kritisieren. "Der Iran ist einer Atomwaffe näher gekommen, weil Donald Trump ein wankelmütiger Staatschef ist".

Vance konterte. Tatsächlich habe Trump für "Stabilität in der Welt gesorgt", auch wenn Walz ihn als "Agent des Chaos" bezeichne. Dies habe Trump erreicht, "indem er eine wirksame Abschreckung aufgebaut hat. Die Menschen hatten Angst, aus der Reihe zu tanzen", sagte Vance. Woraus genau diese Abschreckung bestanden haben soll, ließ er offen.

2. Stellvertreter-Diskussion

Schon nach wenigen Minuten war klar, dass es bei dieser Debatte gar nicht so sehr um die beiden Vizepräsidentschaftskandidaten selbst ging, sondern um zwei Politiker, die gar nicht im Raum waren: Kamala Harris und Donald Trump. Egal, ob die zukünftige Außenpolitik im Nahen Osten diskutiert wurde, die US-Klimapolitik oder das Großthema illegale Einwanderung, immer verwiesen sowohl Walz als auch Vance vorwiegend auf die vermeintlichen Unzulänglichkeiten der beiden Präsidentschaftskandidaten bei diesen Themen. Der Schatten von Harris und Trump, er lag deutlich über dem TV-Studio.

Auffällig dabei: Im Gegensatz zu Trump schaffte es Vance in dem Duell inhaltlich wesentlich fokussierter herüberzukommen als Trump bei seiner Debatte mit Harris vor wenigen Wochen. Der Senator von Ohio argumentierte stringent, selbst bei heiklen Themen, wie dem menschengemachten Klimawandel, den er anzweifelt. Eine eindeutige Festlegung vermied Vance jedoch in diesem Punkt – und ließ sich nicht in die Ecke drängen. Er wollte nur "der Argumentation halber" zugestehen, dass CO2-Emissionen der Grund für den Klimawandel sind, "um nicht über seltsame Wissenschaft zu diskutieren".

3. Vance führt den "Riechtest" ein