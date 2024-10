Bei der ersten und einzigen Fernsehdebatte der Vizepräsidentschaftskandidaten vor der US-Wahl am 5. November haben sich der Demokrat Tim Walz und sein republikanischer Herausforderer J.D. Vance einen teils hitzigen Schlagabtausch geliefert. Dabei kam es auch zu einer ungewöhnlichen Unterbrechung: Die Mikrofone von Vance und Walz wurden kurzzeitig vom Sender CBS stummgeschaltet.

Die Debatte drehte sich gerade um das Thema Einwanderung. Die Situation eskalierte, als Vance eine Frage zur Wirtschaft ignorierte und stattdessen weiter über seine umstrittenen Äußerungen zu haitianischen Einwanderern im US-Bundesstaat Ohio sprach. Walz mischte sich ein, was die Moderatoren schließlich dazu veranlasste, die Mikrofone beider Kandidaten stumm zu schalten. "Niemand vor den Bildschirmen kann sie noch verstehen", erklärten die Moderatoren.

Im Gegensatz zum Duell zwischen Donald Trump und Kamala Harris im vergangenen September blieben die Mikrofone von Vance und Walz an, während der andere sprach. Beide Seiten hatten jedoch zugestimmt, dass CBS bei Bedarf eingreifen durfte. Migration ist eines der zentralen Themen im US-Wahlkampf.

Migranten die Haustiere verspeisen?

Vance hatte Vizepräsidentin Kamala Harris schon in der Vergangenheit immer wieder kritisiert und behauptet, sie habe Tausenden von haitianischen Migranten, darunter auch denen in Springfield, Ohio, mit einem "Zauberstab" einen legalen Status verliehen. "Wenn Kamala Harris mit dem Zauberstab wedelt und sagt, dass diese Leute jetzt legal hier sind, werde ich sie trotzdem als illegale Einwanderer bezeichnen", so Vance, obwohl den Menschen ein Programm, das sogenannte TPS (Temporary Protection Status) einen legalen Status gewährt. Die Einwanderer würden den Amerikanern Wohnraum, Arbeitsplätze und andere lokale Ressourcen wegnehmen, behauptete Vance nun erneut im TV-Duell. Walz wies diese Vorwürfe zurück.