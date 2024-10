Kamala Harris führt in einem wichtigen Bundesstaat. Im Wahlkampf setzt sie nun auf ihr Alter – um Trump zu schlagen. Alle Informationen im Newsblog.

Harris führt knapp in Pennsylvania

23.00 Uhr: Neue Umfragen der New York Times/Siena College zeigen Donald Trump mit einem leichten Vorsprung in Arizona und Kamala Harris mit einem ähnlichen knappen Vorsprung in Pennsylvania In Arizona liegt Trump mit 51 zu 46 Prozent praktisch unverändert vor Harris (50 zu 45 Prozent), wie eine Umfrage im September ergab. In der Umfrage in Pennsylvania führt Harris mit 50 zu 47 Prozent. Beide Umfragen haben eine Fehlermarge von plus/minus 4 Prozentpunkten.

Die Umfragen wurden zwischen dem 7. und 10. Oktober unter 808 Wählern in Arizona und 857 Wählern in Pennsylvania per Telefon durchgeführt. Keiner der beiden Kandidaten erzielte hohe Werte auf der Beliebtheitsskala. In Pennsylvania kam Harris auf 49 Prozent der Wählerstimmen, während der gleiche Prozentsatz sie als ungünstig einstufte. Trump wird von mehr Wählern ungünstig (54 Prozent) als positiv (45 Prozent) beurteilt.

Harris veröffentlicht Gutachten zu ihrer Gesundheit

16.47 Uhr: Die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat ein medizinisches Gutachten veröffentlicht, in dem ihr ein guter Gesundheitszustand bescheinigt wird. "Sie verfügt über die körperliche und geistige Belastbarkeit, die erforderlich ist, um die Pflichten einer Präsidentin erfolgreich auszuüben", heißt es in dem Schreiben ihres Arztes Joshua Simmons.

Die Ergebnisse ihrer jüngsten Untersuchung im April seien unauffällig gewesen. Lesen Sie hier mehr über das Gesundheitsgutachten vom Kamala Harris.

Ex-Generalstabschef Milley über Trump: "Faschist durch und durch"

16.42 Uhr: Mark Milley, der zeitweise unter Donald Trump als auch bis 2023 unter Joe Biden als Generalstabschef diente, attackiert den Ex-Präsidenten heftig. Mehrere Medien berichten vorab aus einem Buch des Journalisten Bob Woodward, in dem sich Milley besorgt über Trump äußert. Demnach sagte Milley, der republikanische Präsidentschaftskandidat sei ein "Faschist durch und durch". Mehr dazu lesen Sie hier.

Woodward zitiert laut Berichten den mittlerweile pensionierten General, der ihm über Trump sagte: "Niemand war je so gefährlich für dieses Land." Milley, der bereits in der Vergangenheit Trump öffentlich kritisierte, habe seit seiner Pensionierung im vergangenen Jahr "eine ununterbrochene Flut von Todesdrohungen" erhalten, heißt es in dem Buch weiter.

Harris will im Wahlkampf bei Alter und Gesundheit gegen Trump punkten

14.57 Uhr: Wenige Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl will die 59-jährige demokratische Kandidatin Kamala Harris das Thema Alter und Gesundheit der Kandidaten wieder in den Wahlkampf zurückholen. Harris werde am Samstag ein medizinisches Gutachten veröffentlichen, demzufolge sie "die körperliche und geistige Belastbarkeit besitzt, um die Pflichten des Präsidentenamtes der USA zu erfüllen", sagte einer ihrer Wahlkampfberater, der anonym bleiben wollte.

Der Quelle zufolge hofft die Vizepräsidentin, mit diesem Gutachten eine Debatte über die Eignung ihres 78-jährigen republikanischen Rivalen Donald Trump anzufachen.

Bevor US-Präsident Joe Biden im Juli seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärte, hatten Debatten um die körperliche und geistige Fitness des 81-Jährigen den Wahlkampf geprägt. Seit klar ist, dass im November Harris gegen Trump antreten wird, wird das Thema in den Medien indes kaum noch behandelt und spielt auch in den Umfragen keine große Rolle mehr.

