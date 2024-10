Die Stimmabgabe hat im Bundesstaat Georgia begonnen. Donald Trump will sich nicht zu möglichen Gesprächen zwischen ihm und Wladimir Putin äußern. Alle Informationen im Newsblog.

Richter stoppt umstrittene Auszählungsregel in Georgia

4 Uhr: Am ersten Tag der vorgezogenen Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahl in Georgia sorgt ein Gerichtsurteil für einen überraschenden Wahlauftakt: Ein Richter hat eine umstrittene Wahlregel zur manuellen Auszählung aller Stimmzettel vorläufig außer Kraft gesetzt. Die Vorschrift sei am Dienstag per Gericht gekippt worden, teilten drei Vertreter der Demokratischen Partei mit. "Diese Regel war von Anfang an ein Versuch, die Wahlergebnisse zu verzögern und Zweifel am Ausgang zu säen. Unsere Demokratie ist durch die Entscheidung, sie zu blockieren, stärker geworden", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Quentin Fulks, Wahlkampfsprecher der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, Monica Guardiola, Co-Direktorin des nationalen Organisationskomitees der Demokratischen Partei (DNC) – und der Kongressabgeordneten Nikema Williams.

Die umstrittene Regelung wurde im August von der Wahlaufsichtsbehörde des Bundesstaates mit einer 3:2-Mehrheit beschlossen, wobei die Mehrheit von drei Verbündeten des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump gestellt wurde. Trump hatte die Wahl 2020 in Georgia gegen den Demokraten Joe Biden verloren und unbegründete Vorwürfe des Wahlbetrugs erhoben.

Georgia gilt als gewichtiger "Swing State" – ein Bundesstaat, in dem sowohl Demokraten als auch Republikaner eine realistische Chance haben, die Mehrheit der Stimmen zu gewinnen. Das Urteil ist ein entscheidender Schritt für die Integrität der US-Präsidentschaftswahlen 2024.

Biden spottet über Trump nach Tanzeinlage im Wahlkampf

2 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat sich nach einem skurrilen Auftritt von Donald Trump über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten lustig gemacht. "Er stand 30 Minuten lang auf der Bühne und tanzte", sagte Biden bei einer Veranstaltung in Philadelphia. "Ich meine es ernst. Was stimmt mit dem Typen nicht?" Biden nannte Trump außerdem einen "Verlierer" und legte sofort nach: "Er ist ein Verlierer bei allem, was er tut."

Trump hatte eine Wahlkampfveranstaltung am Montag im Bundesstaat Pennsylvania wegen großer Hitze vorzeitig beendet. Der Republikaner verließ die Bühne aber nicht sofort, sondern forderte die Regie auf, das "Ave Maria" zu spielen. Er wünschte sich danach noch eine ganze Reihe weiterer Songs, zu denen er sich tanzend bewegte. Hier lesen Sie mehr zu dem kuriosen Auftritt.

Trump führt in Umfragen in sechs von sieben "Swing States"

1 Uhr: Drei Wochen vor der US-Wahl führt Donald Trump laut aktuellen Umfragen in sechs der sieben entscheidenden Bundesstaaten, den sogenannten Swing States. Seine demokratische Konkurrentin, Kamala Harris, hält, einer neuen Wahlerhebung zufolge, zwar landesweit einen knappen Vorsprung vor Trump. In einer am Dienstag veröffentlichten neuen Reuters/Ipsos-Umfrage liegt Harris mit 45 Prozent zu 42 Prozent drei Prozentpunkte vor Trump.

Diese Werte sind bei der Wahl jedoch weniger entscheidend als die Wahlleute der einzelnen Staaten. Denn die wählen letztlich den Präsidenten. In entscheidenden Staaten, wie Nevada und Arizona, fällt Harris hinter Trump. Nur in Wisconsin kann sie knapp mit 0,3 Prozent vor Trump punkten.

Die letzten zehn Umfragen zeigen eine Fehlertoleranz zwischen 2 und 4 Prozent, was bedeutet, dass weiterhin alles möglich ist. Die Methodik der Umfragen hat sich seit 2016 verbessert, dennoch bleibt das Rennen äußerst knapp. Ein kleiner Wechsel in den Wählerpräferenzen könnte entscheidend sein.

Vorzeitige Stimmabgabe in Georgia mit Rekordbeteiligung